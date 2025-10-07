Άνγκελα Μέρκελ: Σάλος σε βαλτικές χώρες και Πολωνία για τις δηλώσεις της περί ευθυνών τους στη ρωσική εισβολή
Σύμφωνα με την πρώην καγκελάριο, οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης απέρριψαν την πρότασή της για άμεσες διαπραγματεύσεις της ίδιας και του Μακρόν με τον πρόεδρο της Ρωσίας, ώστε να αποφευχθεί η εισβολή - Ομαδικά πυρά από πολιτικούς της Βαλτικής
Στο στόχαστρο των Βαλτικών χωρών και της Πολωνίας έχει βρεθεί η Άνγκελα Μέρκελ, μετά από δηλώσεις της ότι η πρότασή της για άμεσες διαπραγματεύσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν δεν υποστηρίχθηκε, ενώ στη συνέχεια εκδηλώθηκε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με πολιτικούς των χωρών αυτών, η Μέρκελ τις εμφανίζει ως συνυπεύθυνες για την επιθετικότητα της Μόσχας. Στο στόχαστρο μάλιστα δεν μπήκαν μόνον οι συγκεκριμένες δηλώσεις, αλλά και το πολιτικό κληροδότημα της Άνγκελα Μέρκελ. Όπως αναφέρει το Politico, οι επικριτές της επιμένουν ότι η πολιτική προσέγγισής της προς τη Ρωσία ήταν λανθασμένη και επιζήμια για την Ευρώπη.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε την Παρασκευή, στο ουγγρικό αντιπολιτευόμενο μέσο Partizán, η Μέρκελ αναφέρθηκε σε όσα έγιναν στο παρασκήνιο πριν τη ρωσική εισβολή του 2022. Όπως είπε, οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης αρνήθηκαν να επιτρέψουν απευθείας συνομιλίες της ίδιας και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν με τον Πούτιν.
«Τον Ιούνιο του 2021 ένιωσα ότι ο Πούτιν δεν έπαιρνε πλέον στα σοβαρά τη συμφωνία του Μινσκ. Γι’ αυτό ήθελα μια νέα μορφή διαλόγου όπου, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε απευθείας μαζί του», είπε.
Η ίδια ανέφερε ότι η πρότασή της απορρίφθηκε. «Δεν υποστηρίχθηκε από ορισμένους. Ήταν κυρίως οι Βαλτικές χώρες, αλλά και η Πολωνία», καθώς φοβήθηκαν ότι «δεν θα υπήρχε κοινή πολιτική έναντι της Ρωσίας». «Έπειτα έφυγα από την εξουσία. Και τότε ξεκίνησε η επιθετικότητα του Πούτιν», πρόσθεσε.
Ο πρώην πρωθυπουργός της Λετονίας Κρισιάνις Κάρινς σχολίασε ότι η Μέρκελ δεν είχε καταλάβει τον Πούτιν. «Πολλές χώρες δεν είχαν κατανοήσει τη Ρωσία, ανάμεσά τους και η Γερμανία, και η ίδια η καγκελάριος. Της έλεγα σταθερά ότι δεν μπορείς να συνεργαστείς με τον Πούτιν “καλόπιστα”, αλλά πίστευε πως οι Βαλτικές χώρες έκαναν λάθος. Μετά από όλα όσα συνέβησαν στην Ουκρανία, με εκπλήσσει που ακόμη το πιστεύει», ανέφερε. Σύμφωνα με τον Κάρινς, «ο Πούτιν ενεργεί όπως ενεργεί και η Δύση έχει μόνο δύο επιλογές: να υποταχθεί ή να αντισταθεί. Είναι απίστευτο ότι η πρώην καγκελάριος θα έλεγε κάτι τέτοιο σήμερα».
Από την πλευρά του, ο Εσθονός υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσακνά δήλωσε ότι μόνη υπεύθυνη για τον πόλεμο είναι η Ρωσία. «Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας πηγάζει μόνο από την άρνησή της να δεχθεί τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και από τις ιμπεριαλιστικές της φιλοδοξίες», έγραψε στο Χ.
«Η Άνγκελα Μέρκελ, με αυτή τη σκέψη της, απέδειξε ότι είναι ανάμεσα στις πιο επιζήμιες Γερμανίδες πολιτικούς του περασμένου αιώνα», έγραψε στο Χ ο πρώην πρωθυπουργός και νυν αντιπρόεδρος του εθνικιστικού κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), Ματέους Μοραβιέτσκι.
Σύμφωνα με τον Πολωνό ευρωβουλευτή του PiS Βαλντεμάρ Μπούντα, όταν η Μέρκελ «λέει πως ήθελε ξανά να κάνει συμφωνία με τον Πούτιν, αυτό πιθανότατα θα οδηγούσε στη διαίρεση της Ουκρανίας. Δεν καταλαβαίνουν ότι με τις συναλλαγές τους με τον Πούτιν προκάλεσαν τον πόλεμο!»
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η πρώην πρέσβης της Πολωνίας στη Μόσχα και νυν υπουργός Περιφερειακής Πολιτικής Καταρζίνα Πεουτσίνσκα-Ναλέντς που προέρχεται από το κεντρώο κόμμα Poland 2050. «Το να υπονοείς ότι ο πόλεμος οφείλεται στο ότι κάποιος δεν κάθισε έγκαιρα στο τραπέζι με τη Ρωσία ή δεν υποκλίθηκε αρκετά στο Κρεμλίνο είναι παράλογο. Θα ήταν ακόμη χειρότερα», σημείωσε.
Στην εν μέρει υπεράσπιση της Μέρκελ, αλλά με έντονη κριτική για τα πεπραγμένα της προχώρησε ο πρώην πρέσβης της Πολωνίας στις ΗΠΑ Μάρεκ Μαγκιερόφσκι, που υποστήριξε ότι τα μέσα ενημέρωσης παρερμήνευσαν τα λόγια της:
«Η πρώην καγκελάριος είπε απλώς ότι οι Βαλτικές χώρες και η Πολωνία δεν συμφώνησαν σε νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλόγου με τη Ρωσία. Από αυτό μέχρι να πει κανείς ότι “η Πολωνία είναι συνυπεύθυνη για τον πόλεμο” υπάρχει τεράστια απόσταση». Στη συνέχεια πάντως ανέφερε: «Η πολιτική της καριέρα ήταν μια μεγάλη καταστροφή για τη Γερμανία και την Ευρώπη», σχολίασε.
