Άνγκελα Μέρκελ: Σάλος σε βαλτικές χώρες και Πολωνία για τις δηλώσεις της περί ευθυνών τους στη ρωσική εισβολή

«Ήταν μια μεγάλη καταστροφή»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η πρώην πρέσβης της Πολωνίας στη Μόσχα και νυν υπουργός Περιφερειακής Πολιτικήςπου προέρχεται από το κεντρώο κόμμα Poland 2050. «Το να υπονοείς ότι ο πόλεμος οφείλεται στο ότι κάποιος δεν κάθισε έγκαιρα στο τραπέζι με τη Ρωσία ή δεν υποκλίθηκε αρκετά στο Κρεμλίνο είναι παράλογο. Θα ήταν ακόμη χειρότερα», σημείωσε.Στην εν μέρει υπεράσπιση της Μέρκελ, αλλά με έντονη κριτική για τα πεπραγμένα της προχώρησε ο πρώην πρέσβης της Πολωνίας στις ΗΠΑπου υποστήριξε ότι τα μέσα ενημέρωσης παρερμήνευσαν τα λόγια της:«Η πρώην καγκελάριος είπε απλώς ότι οι Βαλτικές χώρες και η Πολωνία δεν συμφώνησαν σε νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλόγου με τη Ρωσία. Από αυτό μέχρι να πει κανείς ότι “η Πολωνία είναι συνυπεύθυνη για τον πόλεμο” υπάρχει τεράστια απόσταση». Στη συνέχεια πάντως ανέφερε: «Η πολιτική της καριέρα ήταν μια μεγάλη καταστροφή για τη Γερμανία και την Ευρώπη», σχολίασε.