Ζωολογικός κήπος στον Καναδά απειλεί να θανατώσει 30 φάλαινες αν δεν στηριχτεί οικονομικά από το κράτος

Αν και η εγκατάσταση είχε προγραμματίσει να στείλει τα κήτη στην Κίνα, η υπουργός Αλιείας μπλόκαρε την άδεια εξαγωγής με το σκεπτικό ότι θα διαιωνίζε την κακομεταχείριση που έχουν υποστεί
Να κάνει ευθανασία σε 30 φάλαινες μπελούγκα αν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Καναδά δεν του παράσχει οικονομική υποστήριξη απειλεί το σχεδόν χρεοκοπημένο πάρκο Marineland, έπειτα από την απόφαση του υπουργού Αλιείας να εμποδίσει τη μεταφορά των φαλαινών σε θεματικό πάρκο στην Κίνα.
Το Marineland, που είναι πάρκο ψυχαγωγίας, ζωολογικός κήπος, ενυδρείο και δάσος που καταλαμβάνει έκταση σχεδόν 1.000 στρεμμάτων στο Οντάριο του Καναδά, έχει επικριθεί ότι κρατά τα ζώα ζουν σε κακές συνθήκες.
Το πάρκο, που κάποτε δέχονταν εκατομμύρια επισκέπτες, δεν άνοιξε για τη θερινή περίοδο και έχει σταματήσει τη λειτουργία του εν αναμονή της πώλησής του. Τον Φεβρουάριο, δικηγόρος του πάρκου δήλωνε ότι σχεδιάζει να απομακρύνει το ταχύτερο τα υπόλοιπα ζώα που βρίσκονται ακόμη στο χώρο.
Ειδικά όμως η τύχη των φαλαινών αποτελεί από ζήτημα που απασχολεί τους ακτιβιστές, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα κήτη πρέπει να μεταφερθούν σε καταφύγιο. Ωστόσο, όπως σημειώνει ο Guardian, υπάρχουν λίγες βιώσιμες επιλογές.
Από το 2019 έχουν πεθάνει στο πάρκο 19 φάλαινες μπελούγκα και μία όρκα.
Αν και το Marineland είχε προγραμματίσει να στείλει τις φάλαινες στην Κίνα, αλλά η υπουργός Αλιείας του Καναδά μπλόκαρε την άδεια εξαγωγής με το σκεπτικό ότι «δεν μπορούσε με ήσυχη συνείδηση να εγκρίνει μια εξαγωγή που θα διαιωνίζε την κακομεταχείριση που έχουν υποστεί αυτές οι λευκές φάλαινες».
Από την πλευρά της η εταιρεία λέει ότι εάν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει το πάρκο ή να εγκρίνει την εξαγωγή των φαλαινών έως τις 7 Οκτωβρίου, η Marineland θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε ευθανασία.
