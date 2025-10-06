Ζωολογικός κήπος στον Καναδά απειλεί να θανατώσει 30 φάλαινες αν δεν στηριχτεί οικονομικά από το κράτος

Αν και η εγκατάσταση είχε προγραμματίσει να στείλει τα κήτη στην Κίνα, η υπουργός Αλιείας μπλόκαρε την άδεια εξαγωγής με το σκεπτικό ότι θα διαιωνίζε την κακομεταχείριση που έχουν υποστεί