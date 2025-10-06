Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε βίντεο με όπλα που άφησε η Χαμάς σε νηπιαγωγείο της Γάζας
Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε βίντεο με όπλα που άφησε η Χαμάς σε νηπιαγωγείο της Γάζας

Οι IDF έχουν κατηγορήσει τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί για τρομοκρατία πολιτικές τοποθεσίες, όπως σχολεία, τζαμιά και νοσοκομεία

Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε βίντεο με όπλα που άφησε η Χαμάς σε νηπιαγωγείο της Γάζας
Ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας (IDF) δημοσίευσε βίντεο που δείχνουν όπλα που άφησαν πίσω τους μέλη της Χαμάς σε ένα νηπιαγωγείο και ένα σχολείο στην πόλη της Γάζας.

«Την περασμένη εβδομάδα, στρατεύματα του ισραηλινού στρατού εντόπισαν τρομοκράτες της Χαμάς που έφευγαν από ένα νηπιαγωγείο στην αλ-Σάτι, στην πόλη της Γάζας. Αργότερα, τα στρατεύματα βρήκαν έναν εκρηκτικό μηχανισμό και ένα τουφέκι AK-47 μέσα στο νηπιαγωγείο», αναφέρει ο IDF στον αγγλόφωνο λογαριασμό του X.



Σε ξεχωριστή ανάρτηση, ο εκπρόσωπος διεθνών μέσων ενημέρωσης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι, δημοσιεύει μια φωτογραφία με στολές, στρατιωτικό εξοπλισμό και μια σημαία της Χαμάς σε μια τάξη, λέγοντας: «Αυτά τα όπλα ανακαλύφθηκαν σε ένα σχολείο στη Γάζα πριν από λίγες ημέρες, ένα μέρος που προορίζεται για μάθηση, όχι για τρομοκρατία».



Και οι δύο εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πιθανότατα δεν ήταν ενεργές κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο Ισραηλινός Στρατός έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί πολιτικές τοποθεσίες — συμπεριλαμβανομένων σχολείων, τζαμιών και νοσοκομείων — για τρομοκρατία και έχει δημοσιεύσει εκτενή πλάνα που δείχνουν πώς η τρομοκρατική ομάδα έσκαψε σήραγγες και έστησε αποθήκες όπλων σε τέτοιες εγκαταστάσεις.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έχουν επίσης χρησιμοποιήσει σχολεία στη Γάζα ως προσωρινά στρατόπεδα για στρατεύματα κατά τη διάρκεια του πολέμου.



