Δέκα νεκροί μετά από έκρηξη σε αγορά στο Πακιστάν, δείτε βίντεο
Μεγάλη έκρηξη σε πολυπληθή αγορά στο βορειοδυτικό Πακιστάν στοίχισε σήμερα τη ζωή σε 10 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες άλλους, όπως δήλωσε η αστυνομία και αξιωματούχοι των υπηρεσιών διάσωσης, στο πιο πρόσφατο περιστατικό που απειλεί να πυροδοτήσει εκ νέου τις συγκρούσεις με το γειτονικό Αφγανιστάν.
Η έκρηξη στο παζάρι της Ναουράνγκ προκάλεσε πανικό τους δρόμους καθώς ο κόσμος έσπευδε να βοηθήσει τους τραυματίες και τα ασθενοφόρα προσπαθούσαν να προσεγγίσουν το σημείο.
Το Σάββατο, στην κοντινή περιοχή Μπάνου, 15 αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους όταν καμικάζι βομβιστής πυροδότησε όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά σε σημείο ελέγχου της αστυνομίας και κατόπιν άλλοι εξτρεμιστές άνοιξαν πυρ εναντίον του προσωπικού της.
Το Πακιστάν κατηγόρησε για την επίθεση του σαββατοκύριακου μαχητές που έχουν ως έδρα τους το Αφγανιστάν και προχώρησε σε έντονη διαμαρτυρία προς την Καμπούλ.
Η κυβέρνηση των Αφγανών Ταλιμπάν δήλωσε σήμερα ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι «αβάσιμοι».
«Το Ισλαμικό Εμιράτο για άλλη μια φορά ξεκαθαρίζει τη θέση του ότι το αφγανικό έδαφος δεν θα χρησιμοποιηθεί κατά οποιασδήποτε χώρας και σε κανένα δεν θα επιτραπεί να διεξάγει δραστηριότητες που θα έπλητταν την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής», δήλωσε σε ανακοίνωση ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουζάχιντ.
Τον Φεβρουάριο, το Ισλαμαμπάντ εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα κατά της Καμπούλ, λέγοντας ότι στοχοθετεί προπύργια μαχητών που χρησιμοποιούνται για να οργανωθούν επιθέσεις κατά του Πακιστάν, πυροδοτώντας τις σφοδρότερες συγκρούσεις μεταξύ των δύο χωρών εδώ και χρόνια. Οι Ταλιμπάν αρνούνται ότι υποθάλπουν μαχητές και δηλώνουν ότι το θέμα είναι εσωτερικό πρόβλημα του Πακιστάν.
Ο Σατζάντ Χαν, αξιωματικός της αστυνομίας, δήλωσε ότι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη σημερινή έκρηξη στην αγορά, μεταξύ των οποίων 8 πολίτες και 2 αστυνομικοί.
Η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων δήλωσε ότι περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην αγορά. Οι σοβαρά τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία στο Μπάνου, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας αυτής.
🚨 BREAKING: A powerful explosion ripped through a market area in Serai Naurang, killing at least 9 people and injuring 33 others.— Eyes on the Globe (@eyes_globe) May 12, 2026
Officials say explosives were planted inside a rickshaw. Two traffic policemen are among the dead.#Pakistan #sstvi #セブンの創業感謝祭 pic.twitter.com/gGFFbQhgwz
🇵🇰 #Pakistan: At least seven people, including two policemen, were killed and more than 20 others injured in an explosion targeting a police vehicle in the Serai Naurang area of Lakki Marwat district, Khyber Pakhtunkhwa province.— POPULAR FRONT (@PopularFront_) May 12, 2026
According to local authorities, the blast… pic.twitter.com/tr6QRrhGXo
