Περιορισμοί στις πτήσεις ελικοπτέρων κοντά σε δύο αεροδρόμια της Ουάσινγκτον
Περιορισμοί στις πτήσεις ελικοπτέρων κοντά σε δύο αεροδρόμια της Ουάσινγκτον
Οι περιορισμοί αφορούν τα διεθνή αεροδρόμια Thurgood Marshall και Dulles
Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως θα εισάγει περιορισμούς στις πτήσεις ελικοπτέρων κοντά σε δύο διεθνή αεροδρόμια της Ουάσινγκτον, οκτώ μήνες μετά τη σύγκρουση επιβατικού αεροσκάφους της American Airlines με στρατιωτικό ελικόπτερο Black Hawk που στοίχισε τη ζωή σε 67 ανθρώπους.
Οι περιορισμοί αφορούν τα διεθνή αεροδρόμια Thurgood Marshall και Dulles, σύμφωνα με την ενημέρωση της FAA.
«Αυτές οι αλλαγές αποτελούν προληπτικό μέτρο, βάσει του οποίου θα προστεθεί μια επιπλέον ζώνη ασφαλείας μεταξύ αεροσκαφών, αυξάνοντας την απόσταση μεταξύ ελικοπτέρων και αεροπλάνων που πετούν από και προς κάθε αεροδρόμιο», επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.
Ειδήσεις σήμερα:
Πούτιν: Η Ρωσία θα απαντήσει στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης - Ανοησία η συζήτηση για πόλεμο με το ΝΑΤΟ
Συγκλονίζει η γιαγιά της Μαρίας Νιώτη που δολοφονήθηκε από stalker - «Γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο»
Ένας αιώνας ιστορίας - Από το περίπτερο που βυθίστηκε σε live μετάδοση στην Πανεπιστημίου... στους περιπτεράδες που αναδείχθηκαν κορυφαίοι επιχειρηματίες
Οι περιορισμοί αφορούν τα διεθνή αεροδρόμια Thurgood Marshall και Dulles, σύμφωνα με την ενημέρωση της FAA.
«Αυτές οι αλλαγές αποτελούν προληπτικό μέτρο, βάσει του οποίου θα προστεθεί μια επιπλέον ζώνη ασφαλείας μεταξύ αεροσκαφών, αυξάνοντας την απόσταση μεταξύ ελικοπτέρων και αεροπλάνων που πετούν από και προς κάθε αεροδρόμιο», επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.
Ειδήσεις σήμερα:
Πούτιν: Η Ρωσία θα απαντήσει στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης - Ανοησία η συζήτηση για πόλεμο με το ΝΑΤΟ
Συγκλονίζει η γιαγιά της Μαρίας Νιώτη που δολοφονήθηκε από stalker - «Γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο»
Ένας αιώνας ιστορίας - Από το περίπτερο που βυθίστηκε σε live μετάδοση στην Πανεπιστημίου... στους περιπτεράδες που αναδείχθηκαν κορυφαίοι επιχειρηματίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα