Γκάφα διπλωματών αποκάλυψε γαλλικό μυστικό σχέδιο καταπολέμησης της ρωσικής παραπληροφόρησης
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Ρωσία Παραπληροφόρηση

Γκάφα διπλωματών αποκάλυψε γαλλικό μυστικό σχέδιο καταπολέμησης της ρωσικής παραπληροφόρησης

Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται εκστρατείες «αγνώστου πατρότητας», καθώς και στοχευμένες διαρροές εναντίον ξένων αξιωματούχων

Γκάφα διπλωματών αποκάλυψε γαλλικό μυστικό σχέδιο καταπολέμησης της ρωσικής παραπληροφόρησης
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα σχέδιο καταπολέμησης της ρωσικής παραπληροφόρησης του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να καλύπτεται από πέπλο μυστικότητας, αποκαλύφθηκε λόγω ολιγωρίας Γάλλων διπλωματών, αναφέρει η γαλλική εφημερίδα Le Canard Εnchaîné.

Το δημοσίευμα με τίτλο «Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας σε κυνήγι κατασκόπων» επισημαίνει πως «την ώρα που η Γαλλία προσπαθεί να ανακτήσει τον έλεγχο στον πόλεμο επιρροής απέναντι στη Μόσχα, αποκαλύφθηκε ένα σχέδιο καταπολέμησης της ρωσικής παραπληροφόρησης ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως επειδή οι υπηρεσίες του υπουργείου δεν μπήκαν καν στον κόπο να χαρακτηρίσουν το ευαίσθητο αυτό σχέδιο ως "απόρρητο"».

Μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων στο εν λόγω σχέδιο περιλαμβάνονται εκστρατείες «αγνώστου πατρότητας», αλλά που θα μπορούν να δικαιολογηθούν εάν τυχόν αποκαλυφθεί η προέλευσή τους, η παραγωγή ανεπίσημων βίντεο για «ευαίσθητα» ζητήματα που αφορούν «ανταγωνιστές» της χώρας, καθώς και στοχευμένες διαρροές εναντίον ξένων αξιωματούχων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών διενεργείται εσωτερικός έλεγχος για να διαπιστωθεί ποιοι ευθύνονται για τη δημοσιοποίηση της ύπαρξης του σχεδίου.


Ειδήσεις σήμερα:

Global Sumud Flotilla: Προς απέλαση όλοι οι ακτιβιστές που έπλεαν προς τη Γάζα - Ο Ισραηλινοί λένε ότι αναχαίτισαν όλα τα σκάφη, δείτε βίντεο

Βίντεο: Αυτός είναι ο δράστης που σκότωσε δύο άτομα σε Εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ

Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της η πρώην σύντροφος της Ντέμης Γεωργίου - Η φωτογραφία από τον γάμο
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης