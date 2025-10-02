Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Γκάφα διπλωματών αποκάλυψε γαλλικό μυστικό σχέδιο καταπολέμησης της ρωσικής παραπληροφόρησης
Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται εκστρατείες «αγνώστου πατρότητας», καθώς και στοχευμένες διαρροές εναντίον ξένων αξιωματούχων
Ένα σχέδιο καταπολέμησης της ρωσικής παραπληροφόρησης του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να καλύπτεται από πέπλο μυστικότητας, αποκαλύφθηκε λόγω ολιγωρίας Γάλλων διπλωματών, αναφέρει η γαλλική εφημερίδα Le Canard Εnchaîné.
Το δημοσίευμα με τίτλο «Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας σε κυνήγι κατασκόπων» επισημαίνει πως «την ώρα που η Γαλλία προσπαθεί να ανακτήσει τον έλεγχο στον πόλεμο επιρροής απέναντι στη Μόσχα, αποκαλύφθηκε ένα σχέδιο καταπολέμησης της ρωσικής παραπληροφόρησης ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως επειδή οι υπηρεσίες του υπουργείου δεν μπήκαν καν στον κόπο να χαρακτηρίσουν το ευαίσθητο αυτό σχέδιο ως "απόρρητο"».
Μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων στο εν λόγω σχέδιο περιλαμβάνονται εκστρατείες «αγνώστου πατρότητας», αλλά που θα μπορούν να δικαιολογηθούν εάν τυχόν αποκαλυφθεί η προέλευσή τους, η παραγωγή ανεπίσημων βίντεο για «ευαίσθητα» ζητήματα που αφορούν «ανταγωνιστές» της χώρας, καθώς και στοχευμένες διαρροές εναντίον ξένων αξιωματούχων.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών διενεργείται εσωτερικός έλεγχος για να διαπιστωθεί ποιοι ευθύνονται για τη δημοσιοποίηση της ύπαρξης του σχεδίου.
