Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Viral στην Τουρκία η ψηφιακή καλλονή Εϊσάν Ακσόι - Βάζει πλώρη και για παρουσιάστρια στο Champions League, δείτε φωτογραφίες
Viral στην Τουρκία η ψηφιακή καλλονή Εϊσάν Ακσόι - Βάζει πλώρη και για παρουσιάστρια στο Champions League, δείτε φωτογραφίες
«Είσαι σαν άγγελος», «είσαι υπέροχα όμορφη», «πριγκίπισσα, σουλτάνα» της γράφουν Τούρκοι followers
Τρελαμένοι είναι οι φίλοι του ποδοσφαίρου στην Τουρκία με την Εϊσάν Ακσόι μολονότι αρκετοί φαίνεται να αγνοούν ότι είναι... ανύπαρκτη καθώς είναι δημιουργία της τεχνητής νοημοσύνης.
Αιτία η στροφή της Ακσόι, που μετράει επτά μήνες «ζωής» προς το Champions League με συνεχείς αναρτήσεις στο Instagram.
Μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες, η Ακσόι, η οποία ισχυρίζεται ότι ζει στην Κωνσταντινούπολη, ήταν επικεντρωμένη στα ταξίδια, τις παραλίες, τις γαστρονομικές εμπειρίες σε ουρανοξύστες και τις αίθουσες διδασκαλίας.
Αλλά τις τελευταίες δύο εβδομάδες η δημιουργός του λογαριασμού φαίνεται να συνειδητοποίησε τη δημοτικότητα του ποδοσφαίρου και σκέφτηκε: «Γιατί να μην γίνει η Ακσόι παρουσιάστρια;»
Σε μια ανάρτηση, μάλιστα, , η Ακσόι εμφανίστηκε με τις φανέλες των Γαλατάσαραϊ, Φενέρμπαχτσε, Μπεσίκτας και Τραμπζονσπόρ κάτι που ιεροσυλία αν είσαι Τούρκος φίλος του ποδοσφαίρου, όπως σημειώνει η Daily Mail.
Αυτό πάντως δεν φαίνεται να περιόρισε τα μηνύματα θαυμασμού καθώς συνεχίζουν να της στέλνουν μηνύματα όπως «είσαι όμορφη σαν άγγελος», «είσαι υπέροχα όμορφη», «πώς είσαι, ομορφιά της καρδιάς μου, πριγκίπισσα, σουλτάνα, ομορφιά», «τι όμορφο χαμόγελο! Είσαι απολύτως εκπληκτική», «πόσο υπέροχη, είναι τόσο όμορφη, σέξι, κομψή, η καλύτερη στην τηλεόραση».
Δείτε φωτογραφίες της Τουρκάλας ψηφιακής καλλονής
Αιτία η στροφή της Ακσόι, που μετράει επτά μήνες «ζωής» προς το Champions League με συνεχείς αναρτήσεις στο Instagram.
Μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες, η Ακσόι, η οποία ισχυρίζεται ότι ζει στην Κωνσταντινούπολη, ήταν επικεντρωμένη στα ταξίδια, τις παραλίες, τις γαστρονομικές εμπειρίες σε ουρανοξύστες και τις αίθουσες διδασκαλίας.
Αλλά τις τελευταίες δύο εβδομάδες η δημιουργός του λογαριασμού φαίνεται να συνειδητοποίησε τη δημοτικότητα του ποδοσφαίρου και σκέφτηκε: «Γιατί να μην γίνει η Ακσόι παρουσιάστρια;»
Σε μια ανάρτηση, μάλιστα, , η Ακσόι εμφανίστηκε με τις φανέλες των Γαλατάσαραϊ, Φενέρμπαχτσε, Μπεσίκτας και Τραμπζονσπόρ κάτι που ιεροσυλία αν είσαι Τούρκος φίλος του ποδοσφαίρου, όπως σημειώνει η Daily Mail.
Αυτό πάντως δεν φαίνεται να περιόρισε τα μηνύματα θαυμασμού καθώς συνεχίζουν να της στέλνουν μηνύματα όπως «είσαι όμορφη σαν άγγελος», «είσαι υπέροχα όμορφη», «πώς είσαι, ομορφιά της καρδιάς μου, πριγκίπισσα, σουλτάνα, ομορφιά», «τι όμορφο χαμόγελο! Είσαι απολύτως εκπληκτική», «πόσο υπέροχη, είναι τόσο όμορφη, σέξι, κομψή, η καλύτερη στην τηλεόραση».
Δείτε φωτογραφίες της Τουρκάλας ψηφιακής καλλονής
Ειδήσεις σήμερα:
Champions League: Θρίαμβος της λαβωμένης Παρί στην έδρα της Μπαρτσελόνα, η Μονακό έκοψε βαθμούς από τη Σίτι - Δείτε και τα 29 γκολ
Το παλάτι της Ασπασίας Μάνου στην Κηφισιά έγινε πολυτελή διαμερίσματα - Υπήρξε στέκι του Ελύτη, ενέπνευσε τον Καραγάτση για τον «Γιούγκερμαν»
Ρεσάλτο του ισραηλινού στρατού σε πλοία του στολίσκου για τη Γάζα: Ακτιβιστές υπό κράτηση, προβλήματα στις επικοινωνίες - Δείτε live εικόνα
Champions League: Θρίαμβος της λαβωμένης Παρί στην έδρα της Μπαρτσελόνα, η Μονακό έκοψε βαθμούς από τη Σίτι - Δείτε και τα 29 γκολ
Το παλάτι της Ασπασίας Μάνου στην Κηφισιά έγινε πολυτελή διαμερίσματα - Υπήρξε στέκι του Ελύτη, ενέπνευσε τον Καραγάτση για τον «Γιούγκερμαν»
Ρεσάλτο του ισραηλινού στρατού σε πλοία του στολίσκου για τη Γάζα: Ακτιβιστές υπό κράτηση, προβλήματα στις επικοινωνίες - Δείτε live εικόνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα