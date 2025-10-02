Champions League: Θρίαμβος της λαβωμένης Παρί στην έδρα της Μπαρτσελόνα, η Μονακό έκοψε βαθμούς από τη Σίτι - Δείτε και τα 29 γκολ
Champions League: Θρίαμβος της λαβωμένης Παρί στην έδρα της Μπαρτσελόνα, η Μονακό έκοψε βαθμούς από τη Σίτι - Δείτε και τα 29 γκολ
Οι πρωταθλητές Ευρώπης άλωσαν τη Βαρκελώνη παρά τις σημαντικές απουσίες τους και έστειλαν μηνύματα - Μονακό και Βιγιαρεάλ έκαναν «χαλάστρα» στο φινάλε σε Σίτι και Γιουβέντους - Με δύο γκολ του Χόιλουντ η Νάπολι 2-1 τη Σπόρτινγκ
Η ολοκλήρωσε της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League βρίσκει 6 ομάδες να συνεχίζουν έχοντας το απόλυτο των βαθμών καθώς στην τριάδα των Μπάγερν, Ίντερ, Ρεάλ που έκαναν το 2χ2 την Τρίτη προστέθηκαν σήμερα οι Παρί, Άρσενάλ αλλά και η απίθανη Καραγμπάγκ!
Η Παρί παρόλο που ταξίδεψε στη Βαρκελώνη χωρίς τη βασική της επιθετική γραμμή νίκησε με 2-1 την Μπαρτσελόνα. ενώ η Άρσεναλ λύγισε τον εξαιρετικό Ολυμπιακό με 2-0 και οι απίθανοι Αζέροι επικράτησαν με 2-0 της Κοπεγχάγης.
Σίτι και Γιουβέντους κρατούσαν στα χέρια τους τις πολύτιμες νίκες στις έδρες των Βιγιαρεάλ και Μονακό αντίστοιχα, ωστόσο δέχθηκαν την ισοφάριση στο φινάλε, η Λεβερκούζεν δεν μπόρεσε να κερδίσει ούτε την Αϊντχόφεν, ενώ η Νάπολι με δύο γκολ του αναγεννημένου Χόιλουντ νίκησε 2-1 την Σπόρτινγκ.
Δείτε όλα τα γκολ της βραδιάς
Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν 1-2
Ήταν ο τελικός που θα θέλαμε να δούμε όλοι την περσινή σεζόν και παρόλο που σήμερα τόσο οι Καταλανοί, όσο και οι Παριζιάνοι είχαν πολλές απουσίες, μας έδειξαν το γιατί.
Στην επιστροφή του στη Βαρκελώνη ο Λουίς Ενρίκε, ο δημιουργός της τελευταίας μεγάλης Μπαρτσελόνα, παρουσίασε (αναγκαστικά λόγω τραυματιών) μια ακόμη πιο νεανική εκδοχή της διαστημικής Παρί.
Και παρόλο που βρέθηκε πίσω στο σκορ με το γκολ του Φεράν Τόρες στο 18', παρόλο που έπαιζε χωρίς τους τρεις βασικούς της επιθετικούς (Ντεμπελέ, Κβαρατσχέλια, Ντουέ), ισοφάρισε στο 38 με τον Μαγιούλου και πάγωσε το Μονζουΐκ με το γκολ του Γκονσάλο Ράμος στο 89'...
Μονακό - Μάντσεστερ Σίτι 2-2
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ συνεχίζει να σκοράρει ακατάπαυστα, αλλά η νέα Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα ακόμη δεν είναι ακόμη μια... ανίκητη ομάδα.
Ο Νορβηγός άνοιξε το σκορ στο 15' για να ισοφαρίσει η Μονακό σχεδόν αμέσως με τον Τεζέ στο 18'.
Πριν οι ομάδες βρεθούν στα αποδυτήρια ο Χάαλαντ με κεφαλιά έκανε το 1-2, με την Σίτι όμως να την πατά όπως και με την Άρσεναλ καθώς δεν κλείδωσε το ματς και στις καθυστερήσεις ο Ρούμπεν Ντίας υπέπεσε σε πέναλτι με τον Έρικ Ντάιερ να το εκτελεί εύστοχα.
Νάπολι - Σπόρτινγκ Λισαβώνας 2-1
Ο Φώτης Ιωαννίδης ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός με τη φανέλα της Σπόρτινγκ, αλλά αυτοί που έβαλαν την υπογραφή τους στο ματς ήταν οι Ντε Μπρόινε, Χόιλουντ.
Στο 36' ο Βέλγος σέρβιρε για τον Δανό που άνοιξε το σκορ, με τον Σουάρες να ισοφαρίζει στο 62' με πέναλτι, αλλά στο 79' η σέντρα του Ντε Μπρόινε πήγε συστημένη στον Χόιλουντ που διαμόρφωσε το τελικό 2-1 για τη Νάπολι.
Βιγιαρεάλ - Γιουβέντους 1-2
Φοβερό ματς στο Θεράμικα με τη Γιουβέντους να κάνει την ανατροπή, αλλά να μην μπορεί να την κρατά ως το φινάλε.
Το κίτρινο υποβρύχιο προηγήθηκε στο 18' με τον Μικαουτάτζε και το 22' είχαν δοκάρι, με τον Τούντορ στο Β' ημίχρονο να περνά τον Κονσεϊσάο και η εικόνα του αγώνα να αλλάζει.
Στο 49' ο Γκάτι με ανάποδο ψαλίδι που θύμισε Κριστιάνο Ρονάλντο ισοφάρισε για να έρθει στο 56' το 1-2 μετά από κλέψιμο και γκολ του Κονσεϊσάο.
Ωστόσο, στις καθυστερήσεις ο Βέιγκα με κεφαλιά από τη μικρή περιοχή ισοφάρισε σε 2-2.
Λεβερκούζεν - Αϊντχόφεν 1-1
Δεν λέει να σηκώσει κεφάλι η Λεβερκούζεν…
Οι «ασπιρίνες» σ' ένα πολύ ανοικτό ματς κατάφεραν να προηγηθούν στο 65' με τον Κοφάν, όμως δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το προβάδισμα με τον Σαϊμπάρι να ισοφαρίζει στο 72'.
Ντόρτμουντ - Αθλέτικ Μπιλμπάο 4-1
Η Μπορούσια σκόρπισε την Αθλέτικ που γνώρισε δεύτερη συνεχόμενη ήττα στη διοργάνωση.
Οι Βεστφαλοί προηγήθηκαν στο 28' με τον Σβένσον και έφτασαν στο 2-0 με τον Τσουκουεμέκα στο 50'. Το γκολ του Γκουρουθέτα έδωσε νέο ενδιαφέρον, αλλά οι Βάσκοι ψάχνοντας την ισοφάριση βρήκαν χώρους με τους Γκιρασί στο 82' και Μπράντ στο 90'+2' να δίνουν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη τους.
Άρσεναλ - Ολυμπιακός 1-0
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Νιούκαστλ 0-4
Καραμπάγκ - Κοπεγχάγη 2-0
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία:
Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Νιούκαστλ (Αγγλία) 0-4 (17' Βόλτεμαντε, 43' πέν., 64' πέν. Γκόρντον, 80' Μπαρνς)
Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Κοπεγχάγη (Δανία) 2-0 (28' Ζουμπίρ, 83' Αντάι)
Άρσεναλ (Αγγλία)-Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 2-0 (12' Μαρτινέλι, 90'+2' Σάκα)
Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 1-1 (66' Κοφανέ - 72' Σαϊμπαρί)
Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Γιουβέντους (Ιταλία) 2-2 (18' Μιλαουτάτζε - 49' Γκάτι, 56' Κονσεϊσάο)
Νάπολι (Ιταλία)-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία) 2-1 (36', 79' Χόιλουντ - 62' πέν. Σουάρες)
Μονακό (Γαλλία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 2-2 (18' Τεζέ, 90' πέν. Ντάιερ - 15', 44' Χάαλαντ)
Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία) 4-1 (28' Σβένσον, 50' Τσουκουεμέκα, 83' Γκιρασί, 90'+1' Μπραντ - 61' Χουρουθέτα)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 1-2 (19' Φεράν Τόρες - 38' Μαγιουλού, 90' Γκονσάλο Ράμος)
Τρίτη 30/9
Γαλατασαράι - Λίβερπουλ 1-0
Ατλέτικο Μαδρίτης - Αϊντραχτ Φρανκφούρτης. 5-1
Ίντερ- Σλάβια Πράγας 2-0
Τσέλσι - Μπενφίκα 1-0
Μπόντο Γκλιμτ - Τότεναμ 2-2
Μαρσέιγ - Άγιαξ 4-0
Πάφος - Μπάγερν Μονάχου 1-5
Αταλάντα - Μπριζ 2-1
Καϊράτ Αλμάτι - Ρεάλ Μαδρίτης 0-5
Η βαθμολογία
Μπάγερν Μονάχου 6 (6-2)
Ρεάλ Μαδρίτης 6 (6-1)
Παρί Σεν Ζερμέν 6 (5-1)
Ίντερ 6 (5-0)
Άρσεναλ 6 (4-0)
Καραμπάγκ 6 (6-3)
Ντόρτμουντ 4 (3-1)
Μάντσεστερ Σίτι 4 (2-0)
Τότεναμ 3 (3-2)
Ατλέτικο Μ. 3 (3-2)
Νιούκαστλ 3 (3-2)
Μαρσέιγ 3 (4-3)
Μπριζ 3 (5-4)
Σπόρτινγκ 3 (3-2)
Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3 (6-6)
Μπαρτσελόνα 3 (3-3)
Λίβερπουλ 3 (3-3)
Τσέλσι 3 (3-4)
Νάπολι 3 (3-4)
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3 (5-5)
Γαλατασαράι 3 (5-5)
Αταλάντα 3 (3-3)
Γιουβέντους 3 (3-3)
Μπόντο Γκλιμτ 2 (4-5)
Λεβερκούζεν 2 (3-3)
Βιγιαρεάλ 2 (2-3)
Αϊντχόφεν 1 (2-4)
Κοπεγχάγη 1 (2-4)
Ολυμπιακός 1 (2-4)
Μονακό 1 (5-6)
Σλάβια Πράγας 1 (4-5)
Πάφος 1 (1-4)
Μπενφίκα 0 (2-4)
Αθλέτικ Μπιλμπάο 0 (1-6)
Άγιαξ 0 (0-6)
Καϊράτ 0 (1-9)
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής στο Champions League
Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός (21/10- 19:45)
Καϊράτ - Πάφος (21/10 - 19:45)
Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης (21/10 - 22:00)
Λεβερκούζεν - Παρί Σεν Ζερμέν (21/10 - 22:00)
Κοπεγχάγη - Ντόρτμουντ (21/10 - 22:00)
Νιούκαστλ - Μπενφίκα (21/10 - 22:00)
Αϊντχόφεν - Νάπολι (21/10 - 22:00)
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Ίντερ (21/10 - 22:00)
Βιγιαρεάλ - Μάντσεστερ Σίτι (21/10 - 22:00)
Αθλέτικ Μπιλμπάο - Καραμπάγκ (22/10 - 19:45)
Γαλατάσαραϊ - Μπόντο Γκλιμτ (22/10 - 19:45)
Μονακό - Τότεναμ (22/10 - 22:00)
Αταλάντα - Σλάβια Πράγας (22/10 - 22:00)
Τσέλσι - Άγιαξ (22/10 - 22:00)
Άιντραχτ - Λίβερπουλ (22/10 - 22:00)
Μπάγερν - Μπριζ (22/10 - 22:00)
Ρεάλ Μαδρίτης - Γιουβέντους (22/10 - 22:00)
Σπόρτινγκ - Μαρσέιγ (22/10 - 22:00)
