Ερντογάν: Υπενθύμισα στον Τραμπ ότι πληρώσαμε για τα F-35

«Παρακολουθούμε τις εξελίξεις» είπε ο Τούρκος πρόεδρος χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες για την αντίδραση του Αμερικανού προέδρου για το τουρκικό αίτημα

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε αναφορά στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 από το οποίο απεβλήθη από τις Ηνωμένες Πολιτείες η Τουρκία, επειδή προμηθεύτηκε το ρωσικό σύστημα αεράμυνας S-400.

Αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφο, κατά τη δεξίωση στην Εθνοσυνέλευση για την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Υπενθύμισα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ ότι πληρώσαμε για τα αεροσκάφη F-35. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις».

