Συναγερμός για φωτιά στις Μαλάδες στην Κρήτη – Ήχησε το 112

«Έγινα πατέρας» - Η τελευταία ανάρτηση του Τούρκου δημοσιογράφου στο X πριν απολυθεί και κλείσει τον λογαριασμό του
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Λευκός Οίκος Ουάσινγκτον Δημοσιογράφος ανάρτηση Απόλυση Ντόναλντ Τραμπ Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

O Χουσεΐν Γκιουνάι προκάλεσε σάλο στην Τουρκία με τις δηλώσεις που έκανε έξω από τον Λευκό Οίκο, ενώ εξελισσόταν η συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ - Η ανακοίνωση του καναλιού NTV για την απόλυσή του

Μια συγκινητική ανάρτηση, στην οποία έκανε γνωστό πως είχε γίνει πατέρας, ήταν η τελευταία του Τούρκου δημοσιογράφου Χουσεΐν Γκιουνάι στο Twitter, πριν απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του μετά την απόλυσή του από το τηλεοπτικό δίκτυο NTV για τον σάλο που προκάλεσαν δηλώσεις του σχετικά με τη συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν στον Λευκό Οίκο.

Με το βίντεο του Associated Press να έχει ήδη κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο και να αποκαλύπτει τον διάλογο του Γκιουνάι με συνάδερφό του, στον οποίο παραδεχόταν πως η Τουρκία «πήρε τον π....» στη συνάντηση του Τούρκου προέδρου με τον Αμερικανό ομόλογό του, ο δημοσιογράφος έγραφε στο Twitter πως «σήμερα έχω την ατυχία να βρίσκομαι σε διαφορετική θέση στην ατζέντα, αλλά υπάρχουν νέα που πέθαινα να μοιραστώ μαζί σας, καθώς θέλω να αισθανθείτε τη χαρά μου. Έγινα πατέρας, από εδώ και πέρα θα με αποκαλείτε Hüso Baba».

Η ανάρτηση του Γκιουνάι

Φυσικά, η συγκεκριμένη ανάρτηση δεν στάθηκε ικανή να αποτρέψει την απόλυσή του από το NTV, στο οποίο εργαζόταν τα τελευταία χρόνια σαν ανταποκριτής από την Ουάσινγκτον.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το NTV για την απόφασή του να διακόψει τη συνεργασία του με τον Γκιουνάι, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «σύμφωνα με την πολιτική μετάδοσης και τις επαγγελματικές αρχές του οργανισμού μας, καθώς και σύμφωνα με τις προσδοκίες του κοινού, η σύμβαση εργασίας του Χουσεΐν Γκιουνάι έχει καταγγελθεί».


Ειδήσεις σήμερα:

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε αναβολή της εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι

Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο

Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δεν θέλω τις προσευχές της, καινούργια εκδοχή αυτό το κατά σάρκα μάνα;»
