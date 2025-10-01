«Έγινα πατέρας» - Η τελευταία ανάρτηση του Τούρκου δημοσιογράφου στο X πριν απολυθεί και κλείσει τον λογαριασμό του
O Χουσεΐν Γκιουνάι προκάλεσε σάλο στην Τουρκία με τις δηλώσεις που έκανε έξω από τον Λευκό Οίκο, ενώ εξελισσόταν η συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ - Η ανακοίνωση του καναλιού NTV για την απόλυσή του
Μια συγκινητική ανάρτηση, στην οποία έκανε γνωστό πως είχε γίνει πατέρας, ήταν η τελευταία του Τούρκου δημοσιογράφου Χουσεΐν Γκιουνάι στο Twitter, πριν απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του μετά την απόλυσή του από το τηλεοπτικό δίκτυο NTV για τον σάλο που προκάλεσαν δηλώσεις του σχετικά με τη συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν στον Λευκό Οίκο.
Με το βίντεο του Associated Press να έχει ήδη κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο και να αποκαλύπτει τον διάλογο του Γκιουνάι με συνάδερφό του, στον οποίο παραδεχόταν πως η Τουρκία «πήρε τον π....» στη συνάντηση του Τούρκου προέδρου με τον Αμερικανό ομόλογό του, ο δημοσιογράφος έγραφε στο Twitter πως «σήμερα έχω την ατυχία να βρίσκομαι σε διαφορετική θέση στην ατζέντα, αλλά υπάρχουν νέα που πέθαινα να μοιραστώ μαζί σας, καθώς θέλω να αισθανθείτε τη χαρά μου. Έγινα πατέρας, από εδώ και πέρα θα με αποκαλείτε Hüso Baba».
Η ανάρτηση του Γκιουνάι
Φυσικά, η συγκεκριμένη ανάρτηση δεν στάθηκε ικανή να αποτρέψει την απόλυσή του από το NTV, στο οποίο εργαζόταν τα τελευταία χρόνια σαν ανταποκριτής από την Ουάσινγκτον.
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το NTV για την απόφασή του να διακόψει τη συνεργασία του με τον Γκιουνάι, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «σύμφωνα με την πολιτική μετάδοσης και τις επαγγελματικές αρχές του οργανισμού μας, καθώς και σύμφωνα με τις προσδοκίες του κοινού, η σύμβαση εργασίας του Χουσεΐν Γκιουνάι έχει καταγγελθεί».
