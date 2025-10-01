«Έγινα πατέρας» - Η τελευταία ανάρτηση του Τούρκου δημοσιογράφου στο X πριν απολυθεί και κλείσει τον λογαριασμό του

O Χουσεΐν Γκιουνάι προκάλεσε σάλο στην Τουρκία με τις δηλώσεις που έκανε έξω από τον Λευκό Οίκο, ενώ εξελισσόταν η συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ - Η ανακοίνωση του καναλιού NTV για την απόλυσή του