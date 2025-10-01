Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Μερική κατάρρευση κτιρίου στο Μπρόνξ της Νέας Υόρκης μετά από έκρηξη - Δείτε βίντεο
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ πυροσβέστες αναζητούν στα συντρίμμια τυχόν εγκλωβισμένους
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, όταν σημειώθηκε έκρηξη που προκάλεσε μερική κατάρρευση πολυώροφης πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα σοβαρές ζημιές στο κτίριο.
Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εκτεταμένες ζημιές σε ολόκληρη την πλευρά του κτιρίου 20 ορόφων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάρρευση ενδέχεται να σχετίζεται με πιθανή έκρηξη αερίου.
Η έκρηξη καταγράφηκε γύρω στις 8:10 το πρωί, στο συγκρότημα κατοικιών Mitchel Houses, που βρίσκεται στη συμβολή της Alexander Avenue με την East 135th Street, στην περιοχή Mott Haven. Από την έκρηξη, μεγάλα κομμάτια του τοίχου και άλλα συντρίμμια εκσφενδονίστηκαν στους γύρω δρόμους, πέφτοντας σε παρακείμενα κτίρια και στο πεζοδρόμιο.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ πυροσβέστες αναζητούν στα συντρίμμια τυχόν εγκλωβισμένους. Οι Αρχές ζητούν από τους οδηγούς και τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή.
BREAKING: Numerous floors involved in partial apartment building collapse in the Bronx, New York City. pic.twitter.com/Lo6ErrwhiD— Breaking 4 News (@Breaking_4_News) October 1, 2025
BREAKING: There has been an explosion in a New York apartment and a part of the building has collapsed.— Sky News (@SkyNews) October 1, 2025
It has been reported that no one was injured.https://t.co/EaXlWwI1zA
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/abb5w6ON51
