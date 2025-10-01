ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μερική κατάρρευση κτιρίου στο Μπρόνξ της Νέας Υόρκης μετά από έκρηξη - Δείτε βίντεο

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ πυροσβέστες αναζητούν στα συντρίμμια τυχόν εγκλωβισμένους

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, όταν σημειώθηκε έκρηξη που προκάλεσε μερική κατάρρευση πολυώροφης πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα σοβαρές ζημιές στο κτίριο.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εκτεταμένες ζημιές σε ολόκληρη την πλευρά του κτιρίου 20 ορόφων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάρρευση ενδέχεται να σχετίζεται με πιθανή έκρηξη αερίου.


Η έκρηξη καταγράφηκε γύρω στις 8:10 το πρωί, στο συγκρότημα κατοικιών Mitchel Houses, που βρίσκεται στη συμβολή της Alexander Avenue με την East 135th Street, στην περιοχή Mott Haven. Από την έκρηξη, μεγάλα κομμάτια του τοίχου και άλλα συντρίμμια εκσφενδονίστηκαν στους γύρω δρόμους, πέφτοντας σε παρακείμενα κτίρια και στο πεζοδρόμιο.

Δείτε βίντεο:


LIVE l SkyFOX over partial building collapse in the Bronx
Κλείσιμο


Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ πυροσβέστες αναζητούν στα συντρίμμια τυχόν εγκλωβισμένους.  Οι Αρχές ζητούν από τους οδηγούς και τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή.

