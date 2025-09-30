Τουλάχιστον 22 νεκροί σε διαδηλώσεις στη Μαδαγασκάρη - Ο πρόεδρος αποπέμπει την κυβέρνηση

Ειδήσεις σήμερα:

Με τις κινητοποιήσεις να πραγματοποιούνται από την Πέμπτη, χιλιάδες διαδηλωτές μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω του κινήματος Gen Z. βγήκαν χθες στους δρόμους της πρωτεύουσας σύμφωνα με μια ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου. Τα αιτήματά τους ξεπερνούν την αρχική δυσαρέσκεια ενάντια στις συνεχείς διακοπές νερού και ηλεκτρικού ρεύματος.Αρκετοί διαδηλωτές έγραφαν στα πανό "Θέλουμε να ζήσουμε, όχι να επιβιώσουμε" ένα σύνθημα που έγινε εμβληματικό του κινήματος.Πολλοί περισσότεροι από ό,τι στην τελευταία συγκέντρωση του Σαββάτου, και πολλοί διαδηλωτές ντυμένοι στα μαύρα, ξεκίνησαν χθες το απόγευμα από το Πανεπιστήμιο του Ανταναναρίβο και φώναζαν συνθήματα που ζητούσαν την παραίτηση του προέδρου Ρατζολίνα.Ο πρώην δήμαρχος του Ανταναναρίβο Αντρί Ρατζολίνα, 51 ετών, ανέλαβε για πρώτη φορά την εξουσία από το 2009 έως το 2014 με πραξικόπημα έπειτα από λαϊκή εξέγερση. Στη συνέχεια εξελέγη το 2018 και επανεξελέγη το 2023 σε εκλογές που αμφισβητήθηκαν.