Ηγετικά στελέχη της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ υποστηρίζουν την πρόταση Τραμπ για τον πόλεμο στη Γάζα
Ευκαιρία για την απελευθέρωση των ομήρων και για τη διαφύλαξη της ασφάλειας του Ισραήλ, υποστηρίζει ο Μπένι Γκαντς

Ο βουλευτής της ισραηλινής αντιπολίτευσης Μπένι Γκαντς δήλωσε σήμερα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι η πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα που διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια, είναι μια ευκαιρία για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα και για τη διαφύλαξη της ασφάλειας του Ισραήλ.

Ο Γκαντς, ο οποίος εντάχθηκε στην κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 αλλά αργότερα αποχώρησε, ηγείται του κεντροδεξιού κόμματος Εθνική Ένωση, το οποίο έχει οκτώ από τις 120 έδρες του ισραηλινού κοινοβουλίου.

Από την πλευρά του, ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ, του οποίου το κόμμα Γες Ατίντ («Υπάρχει Μέλλον») έχει 24 έδρες, έγραψε επίσης στην πλατφόρμα X ότι υποστηρίζει την πρόταση Τραμπ.

