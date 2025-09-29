Ανάλυση Sky News: «Τρίζουν τα θεμέλια» της κυβέρνησης Νετανιάχου μετά τη συγγνώμη προς το Κατάρ
Ανάλυση Sky News: «Τρίζουν τα θεμέλια» της κυβέρνησης Νετανιάχου μετά τη συγγνώμη προς το Κατάρ
Πολλοί στο Ισραήλ πιστεύουν ότι οι ακροδεξιοί εταίροι του Νετανιάχου θα ρίξουν την κυβέρνηση και μάλιστα πολύ σύντομα
Η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δείχνει να γίνεται «λιγότερο σταθερή», σύμφωνα με τον ανταποκριτή της Μέσης Ανατολής του Sky News, Άνταμ Πάρσονς.
Όπως εξήγησε, τα ακροδεξιά μέλη της κυβέρνησης αντέδρασαν με «απολύτως καταστροφικά μηνύματα», όχι λόγω του ειρηνευτικού σχεδίου που παρουσίασε η Ουάσιγκτον, αλλά εξαιτίας της συγγνώμης που απηύθυνε ο Νετανιάχου προς το Κατάρ.
«Αυτοί είναι οι άνθρωποι που στηρίζουν την κυβέρνηση Νετανιάχου», τόνισε ο Πάρσονς, εκφράζοντας αμφιβολίες για το αν αυτή η συνεργασία μπορεί να συνεχιστεί.
«Οι περισσότεροι εδώ πιστεύουν ότι κάποια στιγμή αυτοί οι δύο (οι ακροδεξιοί εταίροι) θα ρίξουν την κυβέρνηση. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι αν θα συμβεί αύριο, όταν ο Νετανιάχου επιστρέψει από την Ουάσιγκτον», αναφέρει.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει προγραμματισμένο υπουργικό συμβούλιο το βράδυ της Κυριακής, όπου αναμένεται να κριθεί το κλίμα. Παράλληλα, ο Πάρσονς σημείωσε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ «σίγουρα κάνει την κυβέρνησή του λιγότερο σταθερή».
Καταλήγοντας, ο αναλυτής του Sky News εκτίμησε: «Το στοίχημα του Νετανιάχου είναι ότι θα φανεί ως ηγέτης-statesman. Το αν θα πετύχει, μένει να φανεί».
Όπως εξήγησε, τα ακροδεξιά μέλη της κυβέρνησης αντέδρασαν με «απολύτως καταστροφικά μηνύματα», όχι λόγω του ειρηνευτικού σχεδίου που παρουσίασε η Ουάσιγκτον, αλλά εξαιτίας της συγγνώμης που απηύθυνε ο Νετανιάχου προς το Κατάρ.
«Αυτοί είναι οι άνθρωποι που στηρίζουν την κυβέρνηση Νετανιάχου», τόνισε ο Πάρσονς, εκφράζοντας αμφιβολίες για το αν αυτή η συνεργασία μπορεί να συνεχιστεί.
«Οι περισσότεροι εδώ πιστεύουν ότι κάποια στιγμή αυτοί οι δύο (οι ακροδεξιοί εταίροι) θα ρίξουν την κυβέρνηση. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι αν θα συμβεί αύριο, όταν ο Νετανιάχου επιστρέψει από την Ουάσιγκτον», αναφέρει.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει προγραμματισμένο υπουργικό συμβούλιο το βράδυ της Κυριακής, όπου αναμένεται να κριθεί το κλίμα. Παράλληλα, ο Πάρσονς σημείωσε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ «σίγουρα κάνει την κυβέρνησή του λιγότερο σταθερή».
Καταλήγοντας, ο αναλυτής του Sky News εκτίμησε: «Το στοίχημα του Νετανιάχου είναι ότι θα φανεί ως ηγέτης-statesman. Το αν θα πετύχει, μένει να φανεί».
Ειδήσεις σήμερα:
Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Γάζα: Πώς θα διοικείται η περιοχή την επόμενη μέρα
Ζητάει και τα ρέστα ο Μπισμπίκης: Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, λέει για το τροχαίο και ειρωνεύεται τους δημοσιογράφους
Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο «Νόλε» φέρνει στην Αθήνα τους σταρ του τένις - Διάλεξε σπίτι στη Γλυφάδα και στέλνει τα παιδιά του σε αγγλόφωνο σχολείο
Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Γάζα: Πώς θα διοικείται η περιοχή την επόμενη μέρα
Ζητάει και τα ρέστα ο Μπισμπίκης: Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, λέει για το τροχαίο και ειρωνεύεται τους δημοσιογράφους
Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο «Νόλε» φέρνει στην Αθήνα τους σταρ του τένις - Διάλεξε σπίτι στη Γλυφάδα και στέλνει τα παιδιά του σε αγγλόφωνο σχολείο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα