Υπουργοί της ισραηλινής κυβέρνησης κατακρίνουν τη συγγνώμη Νετανιάχου προς το Κατάρ
Υπουργοί της ισραηλινής κυβέρνησης κατακρίνουν τη συγγνώμη Νετανιάχου προς το Κατάρ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη από το Κατάρ για τις ισραηλινές επιθέσεις στη Ντόχα - «Η επίθεση στο Κατάρ ήταν δίκαιη και ηθική», λέει ο εταίρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού

Ενάντια στον Μπενιαμίν Νετανιάχου στρέφονται δύο υπουργοί της κυβέρνησής του, με αφορμή δηλώσεις που έκανε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός για το Κατάρ νωρίτερα σήμερα από τον Λευκό Οίκο. 

Κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, όπου συνάντησε τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ο Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη από το Κατάρ για τις ισραηλινές επιθέσεις στη Ντόχα, ενώ δεσμεύτηκε ότι δεν θα επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο.

Αναλυτικότερα, στον Λευκό Οίκο προηγήθηκε τριμερής συνομιλία ανάμεσα σε ΗΠΑ - Κατάρ και Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της οποίας η Ντόχα δέχθηκε τη συγγνώμη Νετανιάχου και δήλωσε έτοιμη να μετέχει και πάλι στην προσπάθεια να βρεθεί άμεσα λύση με τον πόλεμο. Ακόμη, υπογράμμισε πως θα στηρίξει τις προσπάθειες Τραμπ για την εξεύρεση λύσης.

Ωστόσο,  ο ακροδεξιός εταίρος του Νετανιάχου  και Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, υποστήριξε μέσα από ανάρτησή του στο Χ ότι  «η επίθεση στο Κατάρ ήταν ήταν μια σημαντική, δίκαιη και εξαιρετικά ηθική επίθεση».

Υποστήριξε, επίσης, ότι το Κατάρ «είναι ένα κράτος που υποστηρίζει την τρομοκρατία, την χρηματοδοτεί και την υποκινεί».

Αναλυτικά η ανάρτησή του: 

«Η επίθεση εναντίον των ηγετών της Χαμάς, των σχεδιαστών της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου στο εχθρικό κράτος του Κατάρ, ήταν μια σημαντική, δίκαιη και εξαιρετικά ηθική επίθεση. Είναι πολύ καλό που συνέβη. Όποιος στέλνει τέρατα να καίνε μωρά, να βιάζουν γυναίκες και να απαγάγουν ηλικιωμένες γυναίκες πρέπει να γνωρίζει ότι δεν υπάρχει κανένα μέρος στον κόσμο όπου να είναι ασφαλής. Είναι καιρός να πούμε την αλήθεια στον κόσμο: το Κατάρ είναι ένα κράτος που υποστηρίζει την τρομοκρατία, χρηματοδοτεί την τρομοκρατία και υποκινεί την τρομοκρατία. Κανένα χρήμα δεν θα καθαρίσει το χέρι τους από την τρομοκρατία».



Σε αντίστοιχο κλίμα κυμαίνονται και οι δηλώσεις του επίσης ακροδεξιού υπουργού Οικονομικών, Μπετζαλέλ Σμόριτς, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Χ είπε πως «η ταπεινωτική συγγνώμη προς ένα κράτος που υποστηρίζει και χρηματοδοτεί την τρομοκρατία είναι ντροπή», συγκρίνοντάς την, μάλιστα, με τη Συμφωνία του Μονάχου, που υπεγράφη σαν σήμερα το 1938.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μπετζαλέλ Σμόριτς:

«Σήμερα είναι η επέτειος της Συμφωνίας του Μονάχου, που υπογράφηκε στις 29.9.1938. Τότε όπως και τώρα, η δήλωση του Τσώρτσιλ έχει απήχηση: "Η Αγγλία θα μπορούσε να επιλέξει μεταξύ της ντροπής και του πολέμου. Επέλεξε τη ντροπή και, ως εκ τούτου, θα έχει και τον πόλεμο". Η ταπεινωτική συγγνώμη προς ένα κράτος που υποστηρίζει και χρηματοδοτεί την τρομοκρατία είναι ντροπή».


