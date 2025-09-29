Υπουργοί της ισραηλινής κυβέρνησης κατακρίνουν τη συγγνώμη Νετανιάχου προς το Κατάρ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη από το Κατάρ για τις ισραηλινές επιθέσεις στη Ντόχα - «Η επίθεση στο Κατάρ ήταν δίκαιη και ηθική», λέει ο εταίρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού