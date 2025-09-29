Βόρεια Κορέα στον ΟΗΕ: Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ το πυρηνικό μας πρόγραμμα
Βόρεια Κορέα στον ΟΗΕ: Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ το πυρηνικό μας πρόγραμμα
Προηγουμένως, ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε δώσει εντολή να χρησιμοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι για την ενίσχυση του πυρηνικού προγράμματος της χώρας
Η Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το πυρηνικό της πρόγραμμα, δήλωσε σήμερα ο υφυπουργός Εξωτερικών της χώρας, Κιμ Σον Γκιόνγκ, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, χαρακτηρίζοντάς το ως «ισοδύναμο με το να απαιτούμε να παραδώσει την κυριαρχία και το δικαίωμα στην ύπαρξη».
Είναι η πρώτη φορά που η Βόρεια Κορέα απέστειλε αξιωματούχο από την Πιονγκιάνγκ για να απευθυνθεί στην ετήσια συνάντηση των παγκόσμιων ηγετών για τη Γενική Συνέλευση, από τότε που ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας επισκέφθηκε τη Νέα Υόρκη το 2018.
Εν τω μεταξύ, προ ολίγων ημερών, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν έδωσε εντολή να χρησιμοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι για την ενίσχυση του πυρηνικού προγράμματος της χώρας, προκειμένου «να θωρακιστεί η ασπίδα και να ακονιστεί το σπαθί» για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και ασφάλειας, όπως μεταδίδει σήμερα το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).
Κατά τη συνάντησή του την Παρασκευή με κορυφαίους αξιωματούχους και επιστήμονες των ερευνητικών κέντρων για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, ο Κιμ έκανε λόγο για «ζωτικής σημασίας, ύψιστη προτεραιότητα».
