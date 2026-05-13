Τουλάχιστον 12 τραυματίες από πλημμύρες στη Τουρκία
Έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες κατά μήκος ακτών της Μαύρης Θάλασσας στην Τουρκία, στη βόρεια επαρχία Σαμψούντα, πλημμυρίζοντας σπίτια, καταστήματα και δρόμους, μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Τουλάχιστον 12 άνθρωποι νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.
Ρέματα υπερχείλισαν μετά από τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τη Σαμψούντα χθες το βράδυ (12/5) και οχήματα παρασύρθηκαν, πρόσθεσε το τουρκικό πρακτορείο.
Ομάδες έκτακτης ανάγκης συνέχιζαν σήμερα τον καθαρισμό φερτών υλικών και λάσπης από τις πληγείσες γειτονιές.
Τα σχολεία δεν λειτούργησαν σήμερα στην πληγείσα περιοχή Χάβζα, τόνισαν οι τοπικές αρχές.
Ο κυβερνήτης της Σαμψούντας, Ορχάν Ταβλί, δήλωσε ότι τέσσερις γειτονιές πλημμύρισαν μέσα σε 10 λεπτά από την νεροποντή αργά χθες, σύμφωνα με το Anadolu.
Η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας της Τουρκίας είναι επιρρεπής σε έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες. Το 2021, περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλημμύρες στα δυτικά της περιοχής, σύμφωνα με το Anadolu.
At least 12 people were injured due to heavy rainfall and floods that hit the Turkish province of Samsun.
