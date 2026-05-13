Τουλάχιστον 12 τραυματίες από πλημμύρες στη Τουρκία
ΚΟΣΜΟΣ
Πλυμμήρες Μαύρη Θάλασσα Τουρκία Τραυματίες

Τουλάχιστον 12 τραυματίες από πλημμύρες στη Τουρκία

Ρέματα υπερχείλισαν μετά από τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τη Σαμψούντα χτες το βράδυ και οχήματα παρασύρθηκαν- Τα σχολεία δεν λειτούργησαν σήμερα

Τουλάχιστον 12 τραυματίες από πλημμύρες στη Τουρκία
2 ΣΧΟΛΙΑ
Έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες κατά μήκος ακτών της Μαύρης Θάλασσας στην Τουρκία, στη βόρεια επαρχία Σαμψούντα, πλημμυρίζοντας σπίτια, καταστήματα και δρόμους, μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Ρέματα υπερχείλισαν μετά από τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τη Σαμψούντα χθες το βράδυ (12/5) και οχήματα παρασύρθηκαν, πρόσθεσε το τουρκικό πρακτορείο.



Ομάδες έκτακτης ανάγκης συνέχιζαν σήμερα τον καθαρισμό φερτών υλικών και λάσπης από τις πληγείσες γειτονιές.

Τα σχολεία δεν λειτούργησαν σήμερα στην πληγείσα περιοχή Χάβζα, τόνισαν οι τοπικές αρχές.

Ο κυβερνήτης της Σαμψούντας, Ορχάν Ταβλί, δήλωσε ότι τέσσερις γειτονιές πλημμύρισαν μέσα σε 10 λεπτά από την νεροποντή αργά χθες, σύμφωνα με το Anadolu.

Κλείσιμο
Η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας της Τουρκίας είναι επιρρεπής σε έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες. Το 2021, περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλημμύρες στα δυτικά της περιοχής, σύμφωνα με το Anadolu.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η μεγάλη γιορτή του ποδηλάτου και της βιώσιμης μετακίνησης με την ενέργεια της ΔΕΗ

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή μέσα από 863,8 χιλιόμετρα και 5 περιφέρειες της χώρας - Δράσεις για το ποδήλατο σε όλες τις μορφές του για μικρούς και μεγάλους με το ΔΕΗ Power Up The Race

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης