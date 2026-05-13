Beef των Μαρίν Λεπέν και Ζορντάν Μπαρντελά με τον Κιλιάν Εμπαπέ: «Έφυγε και η Παρί κέρδισε το Τσάμπιονς Λιγκ!»

Ο διεθνής Γάλλος άσος της Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει διστάσει κατά περιόδους να εκφραστεί για την πολιτική κατάσταση στη χώρα του και την ανάγκη αντίστασης στον εξτρεμισμό - Το «δύσκολο» παρελθόν της ακροδεξιάς με την Εθνική Γαλλίας





Ο αρχηγός των «Τρικολόρ» υπερασπίστηκε, σε συνέντευξή του στο Vanity Fair, την απόφασή του να παρέμβει δημόσια στην πολιτική συζήτηση, ιδιαίτερα ενόψει των πρόωρων εκλογών του 2024, όταν είχε καλέσει τους πολίτες να «ψηφίσουν εναντίον των εξτρεμιστών που θέλουν να διχάσουν τη χώρα».







Οι δηλώσεις του προκάλεσαν άμεση αντίδραση από τη Ζορντάν Μπαρντελά, οι οποίοι επέλεξαν να απαντήσουν ειρωνικά μέσω κοινωνικών δικτύων και συνεντεύξεων.







«Ξέρω τι συμβαίνει όταν ο Κιλιάν Εμπαπέ φεύγει από την Παρί Σεν Ζερμέν: η ομάδα κατακτά το Champions League», έγραψε ο Μπαρντελά στην πλατφόρμα X.







Κλείσιμο Λεπέν δήλωσε στο γαλλικό ραδιόφωνο RTL: «Έφυγε από την Παρί Σεν Ζερμέν για να κερδίσει το Champions League. Στο μεταξύ, η Παρί το κατέκτησε».



Ο Εμπαπέ μεταγράφηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2024, ωστόσο η ισπανική ομάδα δεν κατάφερε να επαναλάβει τις μεγάλες ευρωπαϊκές επιτυχίες των προηγούμενων ετών από την άφιξή του. Αντίθετα, οι Παριζιάνοι κέρδισαν πέρσι το τρόπαιο, στον θριαμβευτικό τελικό απέναντι στην Ίντερ (5-0), ενώ φέτος διεκδικούν το back-to-back απέναντι στην Άρσεναλ.



Οι πολιτικές παρεμβάσεις του Εμπαπέ Στη συνέντευξή του, ο 27χρονος ποδοσφαιριστής υπερασπίστηκε το δικαίωμα των αθλητών να τοποθετούνται δημόσια για πολιτικά ζητήματα.



«Είμαστε πολίτες και δεν μπορούσαμε απλώς να καθίσουμε και να πούμε ότι όλα θα πάνε καλά ενώ παίζουμε ποδόσφαιρο», δήλωσε ο Εμπαπέ.



«Προσπαθούμε πραγματικά να πολεμήσουμε αυτή την ιδέα ότι ο ποδοσφαιριστής πρέπει απλώς να σωπαίνει και να παίζει», πρόσθεσε, παραπέμποντας εμμέσως στη γνωστή φράση της Αμερικανίδας σχολιάστριας Λόρα Ίνγκραχαμ προς τον Λεμπρόν Τζέιμς.



Ο Γάλλος επιθετικός τόνισε επίσης ότι γνωρίζει «τι σημαίνει για τη χώρα όταν άνθρωποι αυτού του είδους αποκτούν την εξουσία».



Κατά την προεκλογική περίοδο του 2024, και άλλοι διεθνείς Γάλλοι ποδοσφαιριστές είχαν τοποθετηθεί δημόσια κατά της ακροδεξιάς. Ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν, Ουσμάν Ντεμπελέ είχε χαρακτηρίσει «ανησυχητικά» τα εκλογικά ποσοστά του Εθνικού Συναγερμού, ενώ ο Μάρκους Τουράμ είχε επίσης καλέσει σε αντίσταση απέναντι στο κόμμα της Λεπέν.



Η σχέση της ακροδεξιάς με την εθνική Γαλλίας Η σχέση του Εθνικού Συναγερμού με την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γαλλίας υπήρξε διαχρονικά τεταμένη, κυρίως λόγω της πολυπολιτισμικής σύνθεσης της ομάδας.



Ο ιδρυτής του κόμματος, Ζαν Μαρί Λεπέν, είχε δηλώσει το 1996 ότι είναι «τεχνητό να φέρνεις παίκτες από το εξωτερικό και να τους αποκαλείς εθνική Γαλλίας», προκαλώντας τότε έντονες αντιδράσεις.



Πολλοί από τους σημερινούς διεθνείς ποδοσφαιριστές της Γαλλίας είναι παιδιά μεταναστών από πρώην γαλλικές αποικίες της Αφρικής ή έχουν γεννηθεί εκτός Γαλλίας. Ο πατέρας του Εμπαπέ κατάγεται από το Καμερούν, ενώ η μητέρα του έχει αλγερινή καταγωγή.



Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η Μαρίν Λεπέν επιχειρεί να εμφανίσει το κόμμα της ως πιο «κεντρώα» και λιγότερο επιθετική πολιτική δύναμη. Έτσι, η ίδια και στελέχη του κόμματος έχουν αποφύγει τις ευθείες επιθέσεις κατά της εθνικής ομάδας, ιδιαίτερα μετά τις μεγάλες επιτυχίες της, όπως η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2018 και η παρουσία στον τελικό του 2022.



Μάλιστα, ο ίδιος ο Μπαρντελά είχε χαρακτηρίσει τον Εμπαπέ το 2022 ως «πρότυπο ενσωμάτωσης».