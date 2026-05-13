Διεφθαρμένοι αστυνομικοί διέρρευσαν προσωπικά δεδομένα ποδοσφαιριστών, ηθοποιών και τραγουδιστών στη Νάπολη

Ο εισαγγελέας της Νάπολης
, Nicola Gratteri, αποκάλυψε ότι επίορκοι αστυνομικοί
έκλεβαν και πουλούσαν προσωπικά δεδομένα
ποδοσφαιριστών, τραγουδιστών και άλλων δημοσίων προσώπων, μέσα από παράνομες προσβάσεις σε κρατικές βάσεις δεδομένων.
Όπως εξήγησε, «εξήγαγαν από τις βάσεις δεδομένων, μέσω παράνομων προσβάσεων, εμπιστευτικές πληροφορίες για ποδοσφαιριστές, επιχειρηματίες, ανθρώπους της showbiz, τραγουδιστές και ηθοποιούς και τις πουλούσαν σε ορισμένα πρακτορεία».
Η επιχείρηση της αστυνομίας οδήγησε στην εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης, μεταδίδουν τα ιταλικά ΜΜΕ. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, οι εμπλεκόμενοι ήταν εκπρόσωποι των αρχών επιβολής του νόμου που, με αντάλλαγμα χρήματα, «υπήρχε τιμοκατάλογος», χρησιμοποιούσαν τους προσωπικούς τους κωδικούς για να αποκτούν παράνομα πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και να αποσπούν ευαίσθητες πληροφορίες.
Σε διάστημα δύο ετών πραγματοποιήθηκαν 730.000 προσβάσεις σε απόρρητες βάσεις δεδομένων από δύο επίορκους αστυνομικούς
, 600.000 από τον έναν και 130.000 από τον άλλον, καμία από τις οποίες δεν δικαιολογούνταν από υπηρεσιακές ανάγκες. Η έρευνα ξεκίνησε ακριβώς από αυτή τη «μαζική πρόσβαση», όπως εξήγησε ο συντονιστής της μονάδας κυβερνοεγκλήματος της Εισαγγελίας Νάπολης, Vincenzo Piscitelli.
Κατά τη διάρκεια ερευνών, η ομάδα της κινητής αστυνομίας της Νάπολης βρήκε αρχείο Excel στο οποίο καταγράφονταν τα δεδομένα των ατόμων που ελέγχονταν, το είδος της έρευνας και το αντίτιμο για την παράδοση των πληροφοριών. Το κόστος κυμαινόταν από 6 έως 25 ευρώ.
«Δυστυχώς συνέβη το εξής: αστυνομικοί πουλήθηκαν για χρήματα», δήλωσε ο Gratteri. «Υπήρχε κανονικός τιμοκατάλογος. Πήγαιναν στον υπολογιστή τους με τους κωδικούς τους και έκαναν παράνομες προσβάσεις για να εξάγουν σημαντικά δεδομένα για επιχειρηματίες, ανθρώπους της showbiz, τραγουδιστές, ηθοποιούς και ποδοσφαιριστές και μετά τα πουλούσαν σε διάφορα πρακτορεία».
Όπως πρόσθεσε, πάνω από 30 άτομα έχουν εμπλακεί στην υπόθεση
, είτε ως συλληφθέντες είτε ως τεθέντες σε κατ’ οίκον περιορισμό ή σε διαθεσιμότητα. Πρόκειται για δημόσιους λειτουργούς που είχαν πρόσβαση σε κρατικές βάσεις δεδομένων, όπως το DIS του Υπουργείου Εσωτερικών, η βάση δεδομένων του INPS και της φορολογικής υπηρεσίας.
Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, τουλάχιστον 10 εταιρείες ακόμη και στη βόρεια Ιταλία ζητούσαν συστηματικά πληροφορίες σχεδόν καθημερινά, δημιουργώντας μια «φρενήρη δραστηριότητα».
«Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έγιναν περίπου ενάμισι εκατομμύριο προσβάσεις
», ανέφερε. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκε επίσης ένας σημαντικός server που περιείχε πάνω από ένα εκατομμύριο αποθηκευμένα δεδομένα. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί ποιοι επηρεάστηκαν, καθώς εκτιμάται ότι υπάρχουν χιλιάδες θύματα.