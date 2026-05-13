Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο παραγωγής βιοντίζελ στην Τουρκία με έναν νεκρό, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ένας νεκρός είναι ο τραγικός απολογισμός της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε σε εργοστάσιο παραγωγής βιοντίζελ στο Μερσίν της νότιας Τουρκίας.

Όπως αναφέρει το CNN Turk, η πυρκαγιά ξέσπασε από άγνωστη προς το παρόν αιτία στις εγκαταστάσεις πλήρωσης ενέργειας εταιρείας στην περιοχή Καζανλί της επαρχίας Ακντενίζ και στη συνέχεια σημειώθηκε έκρηξη σε δεξαμενή με καύσιμα.

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά που καίει στις δεξαμενές με πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται προς τον ουρανό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την έκρηξη ένας 47χρονος εργάτης αρχικά τραυματίστηκε σοβαρά καθώς έπεσε από ύψος περίπου 20 μέτρων στο έδαφος. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Σημειώνεται ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο μετά την έκρηξη αντιμετωπίστηκε αρχικά από τα συνεργεία του εργοστασίου και στη συνέχεια κλήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Αναφέρθηκε ότι τα βυτιοφόρα στην εγκατάσταση απομακρύνθηκαν από την περιοχή, ορισμένα τμήματα εκκενώθηκαν και οι προσπάθειες κατάσβεσης των φλογών συνεχίζονται.

Πηγές ανέφεραν ότι οι προσπάθειες πυρόσβεσης παρεμποδίστηκαν από εύφλεκτα υλικά στα σιλό πετρελαίου, ότι πυκνός μαύρος καπνός που ανέβαινε από την εγκατάσταση ήταν ορατός από χιλιόμετρα μακριά και ότι είχε ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.
