Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο παραγωγής βιοντίζελ στην Τουρκία με έναν νεκρό, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η πυρκαγιά ξέσπασε από άγνωστη αιτία και σημειώθηκε έκρηξη σε δεξαμενή με καύσιμα
Ένας νεκρός είναι ο τραγικός απολογισμός της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε σε εργοστάσιο παραγωγής βιοντίζελ στο Μερσίν της νότιας Τουρκίας.
Όπως αναφέρει το CNN Turk, η πυρκαγιά ξέσπασε από άγνωστη προς το παρόν αιτία στις εγκαταστάσεις πλήρωσης ενέργειας εταιρείας στην περιοχή Καζανλί της επαρχίας Ακντενίζ και στη συνέχεια σημειώθηκε έκρηξη σε δεξαμενή με καύσιμα.
Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά που καίει στις δεξαμενές με πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται προς τον ουρανό.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σύμφωνα με πληροφορίες από την έκρηξη ένας 47χρονος εργάτης αρχικά τραυματίστηκε σοβαρά καθώς έπεσε από ύψος περίπου 20 μέτρων στο έδαφος. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.
Αναφέρθηκε ότι τα βυτιοφόρα στην εγκατάσταση απομακρύνθηκαν από την περιοχή, ορισμένα τμήματα εκκενώθηκαν και οι προσπάθειες κατάσβεσης των φλογών συνεχίζονται.
Πηγές ανέφεραν ότι οι προσπάθειες πυρόσβεσης παρεμποδίστηκαν από εύφλεκτα υλικά στα σιλό πετρελαίου, ότι πυκνός μαύρος καπνός που ανέβαινε από την εγκατάσταση ήταν ορατός από χιλιόμετρα μακριά και ότι είχε ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.
Mersin’de faaliyet gösteren bir yağ fabrikasında çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti.— Habertürk (@Haberturk) May 13, 2026
Yangının halen kontrol altına alınamadığı bildirildi.https://t.co/sMCmrPWzmv pic.twitter.com/yLKVqAlgwl
🔥Fire and explosion at an oil refinery storage facility in Mersin, Türkiye: one person died.— News.Az (@news_az) May 13, 2026
A fire broke out in a fuel tank at an oilseed processing and biodiesel production facility in Mersin’s Kazanlı neighborhood on Wednesday afternoon. Multiple fire crews were dispatched… pic.twitter.com/GAnIFhQ83o
Σημειώνεται ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο μετά την έκρηξη αντιμετωπίστηκε αρχικά από τα συνεργεία του εργοστασίου και στη συνέχεια κλήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Mersin’deki fabrika yangını: 1 işçi hayatını kaybetti - https://t.co/wsbYqtDcAK— BursaTanık Gazetesi (@bursatanik) May 13, 2026
