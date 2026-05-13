Κλέφτης άρπαξε λείψανο 800 ετών Αγίας από εκκλησία στην Πράγα
Η Αγία Ζβισλάβα του Λέμπερκ έζησε από το 1220 έως το 1252 και ήταν γνωστή για τη γενναιοδωρία της και το έργο της για τους φτωχούς - Για τον εντοπισμό του δράστη αξιολογείται υλικό από την κάμερα ασφαλείας

Κλέφτης άρπαξε μια κάρα 800 ετών που πιστεύεται ότι ανήκει στην Αγία Ζβισλάβα του Λέμπερκ από μία προθήκη σε εκκλησία στη βόρεια Τσεχία και έφυγε τρέχοντας με το λείψανο, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Μια θολή φωτογραφία από κάμερα ασφαλείας δείχνει μια σιλουέτα ενός άνδρα ντυμένου στα μαύρα κουβαλώντας στα χέρια του αυτό που η αστυνομία είπε ότι ήταν η κάρα της Ζντισλάβα του Λέμπερκ με τον άνδρα να τρέχει ανάμεσα στα παγκάκια της βασιλικής του Αγίου Λαυρεντίου και της Αγίας Ζντισλάβα στο Γιαμπλόνε vα Ποντζίστντι, 110 χλμ βόρεια της Πράγας, χθες Τρίτη.

Η Αγία Ζβισλάβα του Λέμπερκ έζησε από το 1220 έως το 1252 και ήταν γνωστή για τη γενναιοδωρία της και το έργο της για τους φτωχούς. Αγιοποιήθηκε από τον πάπα Ιωάννη Παύλο Β' το 1995.


«Αυτά είναι καταστροφικά νέα», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος της Πράγας Στάνισλαβ Πρίμπιλ στο πρακτορείο ειδήσεων CTK.

«Η κάρα ήταν αντικείμενο ευλάβειας από προσκυνητές... Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος σχεδόν μέρα μεσημέρι κλέβει από την εκκλησία ένα λείψανο του οποίου η αξία είναι πάνω απ' όλα ιστορική αλλά και πνευματική για τους πιστούς».

Η αστυνομία αναγνώρισε τον ύποπτο ως ένα άνδρα, αλλά μια εκπρόσωπος αργότερα δήλωσε ότι δεν ήταν σίγουρη και αξιολογείται υλικό από την κάμερα ασφαλείας.
