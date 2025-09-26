Politico: Η Κομισιόν σχεδιάζει δάνειο €140 δισ. στην Ουκρανία από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Σύμφωνα με τη βασική ιδέα, η ΕΕ θα κατευθύνει μετρητά στην Ουκρανία, μέσω ενός δανείου με επιτόκιο 0% - Η Ουκρανία θα αποπληρώσει το δάνειο μόνο όταν η Ρωσία τερματίσει τον πόλεμο και καταβάλει τις σχετικές αποζημιώσεις
Να χρησιμοποιήσει τα δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση ενός νέου δανείου 140 δισ. ευρώ για την Ουκρανία, επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με σχετικό σημείωμα που επικαλείται το Politico.
Το σχέδιο που έχει καταρτιστεί, θα προσφέρει στις Βρυξέλλες έναν τρόπο να αντιμετωπίσουν ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα από την αρχή του πολέμου: το γεγονός ότι μπορούν να κατάσχουν τα έσοδα από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, αλλά όχι τα ίδια τα κεφάλαια, κάτι που θα έκανε μεγάλη διαφορά στην ικανότητα της Ουκρανίας να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να ανασυγκροτηθεί.
Η Επιτροπή κυκλοφόρησε το σημείωμα πριν τη συνάντηση των πρεσβευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Παρασκευή, όπου θα τεθούν οι βάσεις για τη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών την επόμενη Τετάρτη στην Κοπεγχάγη.
Στο μεταξύ, ο προβληματισμός αυξάνεται στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σχετικά με την έλλειψη λεπτομερειών γύρω από το λεγόμενο δάνειο αποζημιώσεων, το οποίο η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε για πρώτη φορά στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 10 Σεπτεμβρίου.
Το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων κατέχεται από την εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Euroclear, η οποία εδρεύει στις Βρυξέλλες, και έχει επενδυθεί σε κρατικά ομόλογα της Δύσης, τα οποία έχουν λήξει και μετατραπεί σε μετρητά. Τα μετρητά αυτά είναι κατατεθειμένα σε λογαριασμό στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Η ιδέα είναι η ΕΕ να κατευθύνει τα μετρητά στην Ουκρανία και να «συνάψει ένα ειδικό δανειακό συμβόλαιο με την Euroclear με επιτόκιο 0%», σύμφωνα με το σημείωμα.
Η Euroclear κατέχει 185 δισ. ευρώ σε μετρητά που σχετίζονται με τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, μέρος των οποίων θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή ενός προϋπάρχοντος δανείου των G7 στην Ουκρανία.
Τα υπόλοιπα 140 δισ. ευρώ θα εκταμιευθούν στην Ουκρανία σε δόσεις και θα χρησιμοποιηθούν για «συνεργασία στην άμυνα», καθώς και για την υποστήριξη των καθημερινών δημοσιονομικών αναγκών του Κιέβου.
Η Γερμανία αναδείχθηκε σε βασικό υποστηρικτή του «δανείου αποζημιώσεων», όπως ανέφερε το Politico νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στήριξε αυτή την ιδέα σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στην εφημερίδα The Financial Times — αν και είπε ότι το δάνειο πρέπει να χρηματοδοτήσει μόνο στρατιωτική βοήθεια.
Ανεξάρτητα, το Ηνωμένο Βασίλειο πρότεινε την περασμένη εβδομάδα το δικό του «δάνειο αποζημιώσεων» χρησιμοποιώντας περίπου 25 δισ. δολάρια δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που κατέχει εντός της χώρας. Οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών των G7 έχουν προγραμματίσει να συναντηθούν διαδικτυακά την επόμενη Τετάρτη για να συντονίσουν αυτές τις πρωτοβουλίες.
Η Επιτροπή ανέφερε στο σημείωμα ότι η πρότασή της σημαίνει πως «ολόκληρη η επιχείρηση δεν θα αγγίξει τα κυριαρχικά περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας (δηλαδή την αξίωση προς την Euroclear)» και η Ουκρανία θα αποπληρώσει το δάνειο μόνο όταν η Ρωσία τερματίσει τον πόλεμο και καταβάλει τις σχετικές αποζημιώσεις.
Αν αυτό συμβεί, η ΕΕ θα αποπληρώσει την Euroclear, ώστε να «έχει τα απαραίτητα μετρητά για να τιμήσει την υποχρέωσή της προς τη Ρωσία», προστίθεται στο σημείωμα.
Οι Βρυξέλλες πρότειναν επίσης την αλλαγή των κανόνων για την επέκταση των κυρώσεων, εγκαταλείποντας την αρχή της ομοφωνίας υπέρ της ειδικής πλειοψηφίας, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος μπλοκαρίσματος από την Ουγγαρία που θα σημάνει την πιθανή επιστροφή των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. «Αυτό θα απαιτήσει μια υψηλού επιπέδου πολιτική συμφωνία από όλους ή τους περισσότερους ηγέτες κρατών ή κυβερνήσεων», αναφέρεται στο σημείωμα.
