Ξεκίνησαν οι διώξεις των αντιπάλων του Τραμπ - Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον πρώην διευθυντή του FBI
ΚΟΣΜΟΣ
FBI Ντοναλντ Τραμπ

Ο Τζειμς Κόμι κατηγορείται για κατηγορείται για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ψευδείς δηλώσεις - Ερευνούσε ενδεχόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ το 2016

Κατηγορίες για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ψευδείς δηλώσεις απαγγέλθηκαν σε βάρος του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, λίγες ημέρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε τη δίωξη πολιτικών του αντιπάλων.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είχε καθαιρέσει από το αξίωμά του τον Κόμι, καθώς το FBI ερευνούσε ενδεχόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στην προεκλογική εκστρατεία του 2016.

Η έρευνα ανατέθηκε στον ειδικό εισαγγελέα Ρόμπερτ Μάλερ — τον προκάτοχο του Τζέιμς Κόμι στην ηγεσία του FBI. Στο πόρισμά του το 2019, ο Μάλερ ανέφερε πως δεν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις για αθέμιτη σύμπραξη της Μόσχας και του επιτελείου Τραμπ, επισημαίνοντας πως ασκήθηκαν πιέσεις από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο για να παρακωλυθεί η έρευνα.

Ο Κόμι, μακροχρόνιος αντίπαλος του Αμερικανού προέδρου, είναι ο πρώτος ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος που αντιμετωπίζει ομοσπονδιακές κατηγορίες.

Η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X : «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου»



Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι, την ποινική δίωξη του οποίου επιζητούσε επί χρόνια ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Κλείσιμο
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ο Τραμπ έκανε λόγο για «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!», χαρακτηρίζοντας τον Κόμι ως «έναν από τους χειρότερους ανθρώπους» στη χώρα.



«Είμαι αθώος», τόνισε ο Τζέιμς Κόμι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο Instagram, εκφράζοντας όμως την εμπιστοσύνη του στην αμερικανική δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε δημοσιογράφος του CNN, o Κόμι σκοπεύει να παραδοθεί στην αστυνομία το πρωί της Παρασκευής.



