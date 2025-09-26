Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Ξεκίνησαν οι διώξεις των αντιπάλων του Τραμπ - Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον πρώην διευθυντή του FBI
Ο Τζειμς Κόμι κατηγορείται για κατηγορείται για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ψευδείς δηλώσεις - Ερευνούσε ενδεχόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ το 2016
Κατηγορίες για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ψευδείς δηλώσεις απαγγέλθηκαν σε βάρος του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, λίγες ημέρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε τη δίωξη πολιτικών του αντιπάλων.
No one is above the law. Today’s indictment reflects this Department of Justice’s commitment to holding those who abuse positions of power accountable for misleading the American people. We will follow the facts in this case.— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) September 25, 2025
«Είμαι αθώος», τόνισε ο Τζέιμς Κόμι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο Instagram, εκφράζοντας όμως την εμπιστοσύνη του στην αμερικανική δικαιοσύνη.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε δημοσιογράφος του CNN, o Κόμι σκοπεύει να παραδοθεί στην αστυνομία το πρωί της Παρασκευής.
