H Λιθουανία χαλαρώνει τους κανονισμούς για την κατάρριψη μη επανδρωμένων αεροσκαφών
«Οι νόμοι μας δεν είχαν προσαρμοστεί στις τωρινές απειλές», είπε η υπουργός 'Αμυνας της χώρας
Η Λιθουανία απλοποίησε τους κανονισμούς της, με στόχο να διευκολύνει την προσφυγή στα όπλα για την κατάρριψη μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της, δήλωσε σήμερα η υπουργός Άμυνας αυτής της χώρας της Βαλτικής Ντόβιλ Σακαλιένε.
«Ακόμα και αν ζούμε εκ των πραγμάτων σε καιρό ειρήνης, οι νόμοι μας… δεν είχαν προσαρμοστεί στις τωρινές απειλές», είπε η υπουργός ενώπιον του κοινοβουλίου.
Όπως προβλέπουν τροπολογίες που θα τεθούν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου, ένα «εξουσιοδοτημένο πρόσωπο» θα μπορεί πλέον να δώσει εντολή προκειμένου ένα drone που πετάει εντός ενός περιορισμένου ή κλειστού εναέριου χώρου να καταρρίπτεται.
Στόχος είναι, εξήγησε η Λιθουανή υπουργός, να έχουμε «έναν μηχανισμό που θα μας επιτρέπει να αντιδράσουμε αμέσως», με στρατιωτικά μέσα, σε κάθε παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας.
Αυτές οι αλλαγές λαμβάνουν χώρα ως απάντηση σε δύο περιστατικά που καταγράφθηκαν τον Ιούλιο, όταν μη επανδρωμένα αεροσκάφη ενός τύπου που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να επιτεθεί στην Ουκρανία παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας από τη Λευκορωσία. Το ένα εξ αυτών μετέφερε εκρηκτικά.
