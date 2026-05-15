Αταμάν: Παναθηναϊκός και Φενέρ οι πιο επιτυχημένες ομάδες της τελευταίας τριετίας στη Euroleague
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 99-75 της Μυκόνου και έκανε το 1-0 στη σειρά των προημιτελικών της Stoiximan Basket League.
Μετά τον αγώνα, που ήταν ο πρώτος έπειτα από τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια, ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στην ΕΡΤ για το ματς, την κατάσταση στην ομάδα και σημείωσε ότι ο ΠΑΟ και η Φενέρ είναι οι πιο επιτυχημένες ομάδες της τριετίας.
Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν
«Είμαι ικανοποιημένος. Δεν ήταν εύκολο μετά την μεγάλη απογοήτευση του αποκλεισμού από το Final Four. Μέσα σε 48 ώρες οι παίκτες ήταν έτοιμοι. Παίξαμε σοβαρά, είναι τα πλέι οφ, κάναμε το 1-0. Θα παίξουμε τώρα και την Κυριακή.
Δεν είναι εύκολη η κατάσταση. Χάσαμε το πέμπτο ματς, ενώ ήμασταν στο 2-0. Αποκλειστήκαμε στο 3-2. Υπάρχει απογοήτευση και για εμάς και για τον κόσμο μας. Αυτός είναι ο αθλητισμός, αυτά συμβαίνουν. Σέβομαι τη Βαλένθια, τερμάτισε 2η και είχε χάσει μόνο τρία ματς στην έδρα μας. Πήραμε δυο νίκες, αλλά μετά ηττηθήκαμε στην έδρα μας. Η Βαλένθια άξιζε να παίξει στο Final Four. Στον αθλητισμό υπάρχουν αποτυχημένες σεζόν, όπως για εμάς φέτος.
Όμως, την τελευταία τριετία, ο Παναθηναϊκός και η Φενέρμπαχτσε είναι οι πιο πετυχημένοι στην Ευρώπη. Με μία Ευρωλίγκα, με ένα πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα. Αν υπάρχει άλλη τόσο πετυχημένη ομάδα, πείτε μου. Μόνο η Φενέρμπαχτσε. Μας στεναχωρεί παραπάνω γιατί το Final Four θα γίνει στην έδρα μας. Ωστόσο, αυτή είναι η ζωή».
