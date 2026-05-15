Τρομακτικό βίντεο: Ηλικιωμένη παρασύρεται από ηλεκτρικό ποδήλατο και σκοτώνεται στη Βρετανία



«Δεν έδειξε καμία απολύτως μεταμέλεια»

Η άτυχη 86χρονη



«Ένα δυστύχημα που αργά ή γρήγορα θα συνέβαινε»

Η οικογένεια κατηγόρησε επίσης τον Στόκοου για έλλειψη μεταμέλειας. Όπως ανέφεραν, οκτώ ημέρες μετά τον θάνατο της 86χρονης ταξίδεψε στο Γουέμπλεϊ για να παρακολουθήσει την ομάδα του Σάντερλαντ, ενώ αργότερα ζήτησε αλλαγή των όρων αποφυλάκισής του με εγγύηση ώστε να μπορέσει να ταξιδέψει για διακοπές στο εξωτερικό. Οι συγγενείς της κατήγγειλαν ακόμη ότι χρειάστηκαν τρεις εμφανίσεις στο Crown Court μέχρι να παραδεχθεί τελικά την ενοχή του.Η Τζούλι Φράνσις ανέφερε: «Χρειάστηκε να πάμε τρεις φορές στο δικαστήριο μέχρι να παραδεχθεί την ενοχή του, κάτι που θεωρώ αηδιαστικό. Είναι τραυματικό για εμάς, αλλά και σπατάλη δημόσιου χρήματος και χρόνου της αστυνομίας. Δεν υπήρξε καμία σκέψη για την κοινότητα και για τους ανθρώπους που υποφέρουν». Και συνέχισε: «Δέκα ημέρες αφού σκότωσε τη μητέρα μου, ζήτησε να αλλάξουν οι όροι της εγγύησής του για να πάει να δει το Σάντερλαντ στα πλέι οφ στο Γουέμπλεϊ. Μετά ζήτησε να πάει και διακοπές. Αυτός ο νεαρός δεν έδειξε καμία απολύτως μεταμέλεια».Η αδελφή της, η κυρία Μέρφι, πρόσθεσε: «Ακόμη και όταν οργανώναμε την κηδεία, εκείνος ρωτούσε για τις διακοπές που είχε κλείσει πριν σκοτώσει τη μητέρα μας. Ήταν σαν να θεωρούσε ότι όλο αυτό ήταν μια ενόχληση. “Μόλις σκότωσα κάποιον και πρέπει να πάω διακοπές”. Αυτό δεν είναι συμπεριφορά μεταμελημένου ανθρώπου». Όταν η αστυνομία του Νορθάμπρια απηύθυνε δημόσια έκκληση για πληροφορίες, η μητέρα του Στόκοου τον συνόδευσε στο κοντινότερο αστυνομικό τμήμα για να παραδοθεί.Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της έρευνας, αστυνομικός διευθυντής Μπίλι Μάλιγκαν, δήλωσε ότι ο 19χρονος είχε θεαθεί να οδηγεί επικίνδυνα στους δρόμους του Σάντερλαντ λίγο πριν από τη σύγκρουση, κάνοντας ελιγμούς ανάμεσα στα οχήματα. «Ήταν ένα δυστύχημα που αργά ή γρήγορα θα συνέβαινε», είπε, προσθέτοντας: «Αυτές οι μηχανές είναι εξαιρετικά γρήγορες και μπορούν να επιταχύνουν από τα 0 στα 60 μίλια την ώρα ταχύτερα από πολλά αυτοκίνητα».Ο ίδιος περιέγραψε βίντεο που δείχνουν τον Στόκοου να οδηγεί χωρίς να κρατά το τιμόνι, χωρίς να χρησιμοποιεί φρένα, να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα σε σταθμευμένα και κινούμενα οχήματα και να προσπερνά αντικανονικά πριν χτυπήσει τη Γκλόρια Στίβενσον στη διάβαση πεζών.«Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να επιστρέψει στη μηχανή του και να συνειδητοποιήσει τι είχε κάνει. Πολίτες προσπαθούσαν να βοηθήσουν τη Γκλόρια, αλλά εκείνος ανέβηκε ξανά στη μηχανή και έφυγε από την περιοχή. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας τον δείχνει να κατευθύνεται σε σπίτι γνωστού του, όπου έκρυψε τη μηχανή και απομακρύνθηκε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Η ίδια του η μητέρα τον παρότρυνε να παραδοθεί», δήλωσε ο αξιωματικός.