Παιδί νηπιαγωγείου στο Βερολίνο βρήκε 6000€ και χρυσαφικά θαμμένα σε παιδική χαρά και τα παρέδωσε στην Αστυνομία
Μία απρόσμενη ανακάλυψη πραγματοποίησε τη Δευτέρα (11/5) ένα παιδί νηπιαγωγείου στο Βίλμερσντορφ του Βερολίνου, καθώς την ώρα που έπαιζε σε μία παιδική χαρά ξέθαψε έναν πολύτιμο θησαυρό.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας της γερμανικής πρωτεύουσας ασημένια νομίσματα, χρυσά κοσμήματα, ρολόγια μεγάλης αξίας, πολλά χαρτονομίσματα των 200 ευρώ, συνολικής αξίας 6.000€ και μία μικρή χρυσή ράβδο βρέθηκαν θαμμένα στο έδαφος και κάτω από θάμνους.



«Ναι, καλά διαβάσατε: ένα παιδί βρίσκει έναν μικρό θησαυρό ενώ παίζει. Ειλικρινά τώρα – ποιος δεν θα κοιτάξει λίγο πιο προσεκτικά στους θάμνους την επόμενη φορά που θα επισκεφτεί μια παιδική χαρά;», σημειώνεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Το παιδί ενημέρωσε μία νηπιαγωγό και έναν πατέρα, οι οποίοι μάζεψαν τα πολύτιμα αντικείμενα και τα παρέδωσαν στην Αστυνομία. Ο ιδιοκτήτης δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για να διαπιστώσει αν πρόκειται για κλεμμένα αντικείμενα.
