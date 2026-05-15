Reuters: Παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ με νέο αγωγό πετρελαίου ετοιμάζουν τα Εμιράτα

Επιταχύνονται οι σχεδιασμοί για μεταφορά «μαύρου χρυσού» από αγωγούς στην ξηρά και μακριά από το θαλάσσιο πέρασμα που η Τεχεράνη επιδιώκει να ελέγχει ολοκληρωτικά

νέου πετρελαιαγωγού με στόχο να διπλασιάσουν έως το 2027 την ποσότητα που εξάγεται μέσω του λιμανιού της Φουτζάιρ και να επεκτείνουν σημαντικά τη δυνατότητά τους να παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ,



Ο σεΐχης Χαλέντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ έδωσε εντολή στην Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι (ADNOC) να επιταχύνει το έργο του αγωγού Δύση-Ανατολή κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της εκτελεστικής επιτροπής, ανέφερε το Γραφείο Τύπου του Αμπού Ντάμπι.



αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το επόμενο έτος.



Ο υφιστάμενος αγωγός αργού πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι (ADCOP), γνωστός και ως αγωγός Χαμπσάν-Φουτζάιρα, έχει δυναμικότητα μεταφοράς έως 1,8 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα και έχει αποδειχθεί ζωτικής σημασίας.



Η ADNOC στοχεύει σε δυναμικότητα 5 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα μέχρι το επόμενο έτος, αντί για το 2030 όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός. Τον Μάιο του 2024 ανέφερε ότι η δυναμικότητα είχε φτάσει τα 4,85 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα αλλά από τότε δεν έχει δώσει καμία ενημέρωση.







Ο νέος αγωγός των ΗΑΕ δεν πρέπει να συγχέεται με τον αγωγό Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, μια άλλη ζωτικής σημασίας αρτηρία. Η Aramco αύξησε τη χωρητικότητα του αγωγού στα 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα μέσα σε οκτώ ημέρες, διατηρώντας περίπου το 60% των προπολεμικών εξαγωγών της Σαουδικής Αραβίας.



Υπενθυμίζεται ακόμη ότι τα ΗΑΕ αποχώρησαν πριν από δύο εβδομάδες από τον ΟΠΕΚ, ο οποίος de facto ηγείται από τη Σαουδική Αραβία. Έτσι απαλλάσσονται από τις ποσοστώσεις παραγωγής πετρελαίου και θα μπορούσε, αν χρειαστεί, να αυξήσει τη δυναμικότητα παραγωγής στα 6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, επισημαίνει το Reuters.



Η Τεχεράνη επεκτείνει τα όρια των Στενών Εν τω μεταξύ, από την έναρξη του τι συνιστά τα Στενά του Ορμούζ και, κατά συνέπεια, τη θαλάσσια περιοχή επί της οποίας διεκδικεί τον έλεγχο.



Το Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δημοσίευσε στις 4 Μαΐου χάρτη που δείχνει μια νέα ζώνη ελέγχου η οποία περιλαμβάνει μεγάλο μέρος της ακτογραμμής του Κόλπου του Ομάν στα ΗΑΕ.



Η κίνηση αυτή συνέπεσε με επίθεση με drone σε δεξαμενόπλοιο της ADNOC και βομβαρδισμό της πετρελαϊκής ζώνης της Φουτζάιρα, κάτι που το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ χαρακτήρισε ως «απαράδεκτη παραβίαση και οικονομικό εκβιασμό».



Σε αυτό το πλαίσιο, την Τρίτη οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νέα επέκταση, επαναπροσδιορίζοντας το στενό ως «τεράστια επιχειρησιακή περιοχή» που εκτείνεται σε πλάτος που φτάνει τα 300 μίλια (περίπου 500 χιλιόμετρα).



Η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά κλείσει το θαλάσσιο στενό από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, διακόπτοντας περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου.