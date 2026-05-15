Ποιός είναι ο φωτογράφος «του κοριτσιού της ναπάλμ»: Δίκη για την πατρότητα της ιστορικής φωτογραφίας

Ο φωτογράφος του Associated Press, Νικ Ουτ, κατέθεσε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον του Netflix και του ντοκιμαντέρ του «The Stringer», που αποδίδει την πατρότητα της ιστορικής φωτογραφίας σε έναν ανεξάρτητο δημοσιογράφο





Σήμερα, το δικαστήριο όρισε το πρόγραμμα για τις επερχόμενες ακροάσεις σε αυτήν την υπόθεση, σχεδιάζοντας να εξετάσει την ουσία της υπόθεσης τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2027.







Η ασπρόμαυρη φωτογραφία χάρισε στον τότε 22χρονο Βιετναμεζό-αμερικανό φωτορεπόρτερ Νικ Ουτ ένα βραβείο Πούλιτζερ και ένα βραβείο World Press Photo το 1973.





Αλλά η κυκλοφορία τον Ιανουάριο του 2025 του ντοκιμαντέρ «The Stringer», σε σκηνοθεσία Μπάο Νγκουγιέν και παραγωγή του Ιδρύματος VII, έθεσε υπό αμφισβήτηση του ποιος είναι ο άνθρωπος που τράβηξε αυτή τη φωτογραφία.



Στην ταινία, πολλοί μάρτυρες που ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια της βομβιστικής επίθεσης ισχυρίζονται ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε από έναν Βιετναμέζο ανεξάρτητο δημοσιογράφο, τον Νιέν Χάιν Νι, πριν πουληθεί στο Associated Press.



Μια έρευνα που διεξήγαγε η γαλλική μκο INDEX αναφέρει επίσης ότι η θέση του Νικ Ουτ σε σχέση με την αφήγησή του και η κάμερα που χρησιμοποιήθηκε δεν αντιστοιχούν σε γνωστά στοιχεία περί της λήψης της φωτογραφίας.



Το ντοκιμαντέρ υποστηρίζει επίσης ότι ο ρόλος που διαδραμάτισε ο Ουτ στη διάσωση του φωτογραφημένου κοριτσιού, της Κιμ Πουκ, είχε διογκωθεί.



Ο φωτορεπόρτερ, του οποίου η φήμη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτήν την φωτογραφία, αρνείται σθεναρά αυτές τις κατηγορίες και επιβεβαίωσε με ανάρτηση στο Facebook τον Ιανουάριο του 2025 ότι ήταν ο μοναδικός δημιουργός της φωτογραφίας



Ζητά 100.000 ευρώ ως αποζημίωση και 20.000 ευρώ σε δικαστικά έξοδα σε γαλλικό δικαστήριο -η εταιρεία παραγωγής VII Foundation εδρεύει στην Αρλ- σύμφωνα με τους New York Times.



Το δικαστήριο όρισε ως εγγύηση 6.000 ευρώ, η οποία έπρεπε να καταβληθεί εντός δύο μηνών. Ο δικηγόρος του Netflix, Μπουφιέ, αρνήθηκε να προβεί σε σχόλιο στο Γαλλικό Πρακτορείο.



Τον Μάιο του 2025, το World Press Photo ανέστειλε την επίσημη απόδοση της φωτογραφίας στον Νικ Ουτ.



Το AP, από την πλευρά του, επιβεβαίωσε, μετά από εσωτερική έρευνα, ότι θα συνέχιζε να αποδίδει τα credits της φωτογραφίας στον Νικ Ουτ, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι «είναι αδύνατο να αποδειχθεί ακριβώς τι συνέβη εκείνη την ημέρα, στο δρόμο ή στο γραφείο, πριν από περισσότερα από 45 χρόνια».