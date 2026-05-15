Επιδημία έμπολα στην Ουγκάντα
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας η επιδημία είναι «εισαγόμενη» από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ενώ ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του
Η Ουγκάντα επιβεβαίωσε σήμερα ξέσπασμα του άκρως μεταδοτικού ιού Έμπολα στη χώρα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, διευκρινίζοντας ότι η επιδημία οφείλεται στο στέλεχος Μπουντιμπούγκιο.
Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η επιδημία είναι «εισαγόμενη» από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ένας ασθενής πέθανε σε μονάδα εντατικής θεραπείας τις 14 Μαΐου, αφού εμφάνισε συμπτώματα αιμορραγικού πυρετού.
Στη ΛΔ του Κονγκό έχουν καταγραφεί 246 ύποπτα κρούσματα και 65 θάνατοι. Τα Αφρικανικά Κέντρα για τον Έλεγχο και την Πρόληψη Ασθενειών συγκάλεσαν κατεπείγουσα συνάντηση με τις αρχές της ΛΔ του Κονγκό, την Ουγκάντα, το Νότιο Σουδάν και διεθνείς εταίρους για να εντείνουν τη διασυνοριακή επιτήρηση και να ενισχύσουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης του προβλήματος.
Ο Έμπολα παραμένει συχνά θανατηφόρος, παρά τις θεραπείες και τα εμβόλια που αναπτύχθηκαν πρόσφατα. Από το 1976, όταν εντοπίστηκαν τα πρώτα κρούσματα στο τότε Ζαΐρ, τη σημερινή ΛΔ του Κονγκό, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 15.000 άνθρωποι στην Αφρική.
Ο ιός μεταδίδεται με τα σωματικά υγρά και τα κύρια συμπτώματα της νόσου είναι ο πυρετός, η αιμορραγία και η διάρροια.
