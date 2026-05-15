Δείτε βίντεο: Θεατής προσπαθεί να ρίξει ποδηλάτες του Giro d' Italia στην άσφαλτο για να γίνει viral

Σάλο έχει προκαλέσει στην Ιταλία περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του διαδρομή στο Giro d’Italia, όταν δύο νεαροί άνδρες επιχείρησαν να σπρώξουν και να ρίξουν ποδηλάτες εν μέσω του αγώνα, προκειμένου – όπως φέρονται να παραδέχθηκαν – να δημιουργήσουν περιεχόμενο για τα social media και να γίνουν viral.Οι δύο άνδρες, ηλικίας 20 και 21 ετών, καταγράφηκαν σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση να κινούνται απειλητικά προς τους ποδηλάτες που περνούσαν από τον δήμο Σαν Βιταλιάνο, στην Ιταλία, προσπαθώντας να τους σκοντάψουν ενώ βρίσκονταν εν κινήσει.Στο βίντεο διακρίνεται ένας φίλος τους να καταγράφει το περιστατικό με κινητό τηλέφωνο, ενώ οι δύο νεαροί γελούν καθώς επιχειρούν να πλησιάσουν τους αθλητές. Σε μία περίπτωση, ποδηλάτης φαίνεται να προσπαθεί να απωθήσει με το χέρι του έναν από τους άνδρες που κινήθηκε προς το μέρος του.

Respect the riders. Respect the race. Respect the #GirodItalia



🫶 Fans, Tifosi. We love you on the roadside. We love your enthusiasm, we love that you cheer on the riders, we love that you dress like flamingos.



❌ But there's a line not to cross. Don't be like this guy. — Giro d'Italia (@giroditalia) May 14, 2026 Σε ένα από τα πιο επικίνδυνα στιγμιότυπα, ένας από τους νεαρούς φαίνεται να σπρώχνει ποδηλάτη την ώρα που αυτός περνά με ταχύτητα από το σημείο, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή πτώση και αλυσιδωτό ατύχημα μέσα στο γκρουπ των αθλητών.







Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την έκτη διαδρομή του φετινού Giro d’Italia, μήκους 141 χιλιομέτρων, από το Πέστουμ μέχρι τη Νάπολη.



Ταυτοποιήθηκαν από τις Αρχές, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν Ιταλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την Παρασκευή ότι οι δύο άνδρες ταυτοποιήθηκαν άμεσα από τις αρχές και πλέον αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πρόκληση δημόσιου κινδύνου κατά τη διάρκεια αθλητικής διοργάνωσης.



Οι ιταλικές αρχές εξετάζουν επίσης την επιβολή μέτρου DASPO, διοικητικής κύρωσης που χρησιμοποιείται στην Ιταλία για την απαγόρευση παρουσίας ατόμων σε αθλητικές εκδηλώσεις.



Σε περίπτωση εφαρμογής του μέτρου, οι δύο νεαροί θα αποκλειστούν από αθλητικές διοργανώσεις, ενώ παράλληλα θα βρεθούν αντιμέτωποι και με χρηματικό πρόστιμο.



Με ποινικό μητρώο για υπόθεση ληστεία ο ένας Σύμφωνα με το ιταλικό δίκτυο RAI, ένας από τους δύο έχει ήδη ποινικό μητρώο για υπόθεση ληστείας.



Οι διοργανωτές του Giro d’Italia ανέφεραν επίσης στα τοπικά μέσα ότι η ένωση επαγγελματιών ποδηλατών CPA αναμένεται να καταθέσει επίσημη καταγγελία εις βάρος των δύο νεαρών.



Σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ, συνοδευόμενη από βίντεο του περιστατικού, οι διοργανωτές έγραψαν: «Σεβαστείτε τους αναβάτες. Σεβαστείτε τον αγώνα. Σεβαστείτε το #GirodItalia».



Και συνέχισαν: «Φίλαθλοι, σας αγαπάμε στις άκρες του δρόμου. Αγαπάμε τον ενθουσιασμό σας, αγαπάμε που εμψυχώνετε τους αθλητές, αγαπάμε ακόμη και όταν ντύνεστε φλαμίνγκο. Αλλά υπάρχει μια γραμμή που δεν πρέπει να ξεπερνιέται. Μην γίνεστε σαν αυτόν τον τύπο».



«Υπάρχει σοβαρή έλλειψη εγκεφαλικών κυττάρων εδώ» Έντονη ήταν και η αντίδραση του Βρετανού αθλητικού σχολιαστή Ρομπ Χατς, ο οποίος κάλυπτε τον αγώνα.



«Υπάρχει σοβαρή έλλειψη εγκεφαλικών κυττάρων εδώ. Δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε; Τι ακριβώς προσπαθείτε να πετύχετε;» ανέφερε κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.



Η συμπαρουσιάστρια Ντάνι Ρόου πρόσθεσε: «Λες και αυτό το άθλημα δεν είναι ήδη αρκετά επικίνδυνο. Προφανώς δεν είναι φίλος του αθλήματος, έτσι δεν είναι;».



Οργισμένες αντιδράσεις στα social media Το περιστατικό προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις και στα social media.



Ένας χρήστης έγραψε στην πλατφόρμα Χ: «Όλα αυτά μόνο για λίγο περιεχόμενο στα social media. Αποτυχημένοι. Αυτός είναι ο κόσμος σήμερα, άνθρωποι χωρίς μυαλό που προσπαθούν να δημιουργήσουν κενό περιεχόμενο πάνω στη σκληρή δουλειά άλλων».



Άλλος σχολίασε: «Αυτός ο ηλίθιος θα έπρεπε να είχε συλληφθεί. Δεν είναι πραγματικός φίλος της ποδηλασίας αλλά ένας ταραξίας που ήθελε να δημιουργήσει προβλήματα».



Ένας τρίτος χρήστης ανέφερε: «Έχουμε κουραστεί από ανόητους θεατές που βάζουν σε κίνδυνο επαγγελματίες ποδηλάτες».



Το Giro d’Italia αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ποδηλατικούς γύρους παγκοσμίως και διεξάγεται κάθε χρόνο σε διάστημα τριών εβδομάδων, κυρίως στην Ιταλία. Είναι γνωστός και ως «Γύρος της Ιταλίας».



Η έκτη διαδρομή της Πέμπτης σημαδεύτηκε και από χάος εντός της κούρσας, όταν πτώση σε λιθόστρωτη στροφή προκάλεσε αλυσιδωτές συγκρούσεις, ρίχνοντας στο οδόστρωμα αρκετά από τα φαβορί του αγώνα.