Ολυμπιακός: Χωρίς Γουόκαπ, Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ στη Ρόδο για το παιχνίδι με την Κολοσσό
Ο Ολυμπιακός παίζει το Σάββατο (16:15) στη Ρόδο με τον Κολοσσό για την πρόκριση στα ημιτελικά της Basket League

Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στην προημιτελική σειρά με τον Κολοσσό Ρόδου της Greek Basketball League, με... εμφατικό τρόπο, επικρατώντας με 117-76 την περασμένη Τετάρτη (13/5) στο ΣΕΦ και τώρα ταξιδεύει στο «νησί των Ιπποτών», με στόχο να... καθαρίσει με "sweep" την υπόθεση πρόκριση στα ημιτελικά και να επικεντρωθεί στο φάιναλ φορ της Euroleague (22-24/5).

H διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων, Ολυμπιακού και Κολοσσού Ρόδου, δίνει τη δυνατότητα στον προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργο Μπαρτζώκα, να ξεκουράσει βασικούς παίκτες, ώστε να είναι ξεκούραστοι και φρέσκοι να τα δώσουν όλα κόντρα στη Φενερμπαχτσέ, στον πρώτο ημιτελικό του φάιναλ φορ, την Παρασκευή (22/5), για την πρόκριση στον τελικό.

Έτσι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε ν' αφήσει στην Αθήνα τους Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Τόμας Γουόκαπ. Ο Εβάν Φουρνιέ μένει εκτός για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι, αφού δεν συμμετείχε στο πρώτο ματς κόντρα στον Κολοσσό. Επιστρέφουν ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Ντόντα Χολ που ξεκουράστηκαν στο ΣΕΦ την περασμένη Τετάρτη (13/5). Δικαίωμα συμμετοχής στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν έχουν οι Κόρι Τζόσεφ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Μουσταφά Φαλ.

Ο αγώνας Κολοσσός Ρόδου-Ολυμπιακός είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο (16/5) στις 16:15.

