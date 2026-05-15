Η Σιένα Μίλερ έκανε υπερατλαντικό ταξίδι τρεις εβδομάδες μετά τη γέννηση του τρίτου της παιδιού: Ήταν καταστροφή, έβαλα τα κλάματα
Η ηθοποιός περιέγραψε πώς είναι να μεγαλώνει ταυτόχρονα μια έφηβη, ένα νήπιο και ένα νεογέννητο - «Το νήπιο είναι το χειρότερο, κερδίζει με διαφορά», είπε με χιούμορ
Υπερατλαντικό ταξίδι έκανε η Σιένα Μίλερ τρεις εβδομάδες μετά τη γέννηση του τρίτου της παιδιού και δήλωσε πως ήταν καταστροφή και πως έβαλε τα κλάματα αφού αυτό ολοκληρώθηκε.
Η 44χρονη ηθοποιός βρέθηκε στην εκπομπή The Tonight Show την Πέμπτη 14 Μαΐου, όπου συζήτησε για το πώς είναι να μεγαλώνει ταυτόχρονα μια έφηβη, ένα νήπιο και ένα νεογέννητο. Η ίδια παραδέχτηκε πως μέχρι πρόσφατα πίστευε ότι η έφηβη κόρη της είναι η πιο απαιτητική, ωστόσο ένα πρόσφατο περιστατικό άλλαξε εντελώς τη γνώμη της: «Θα έλεγα ότι η έφηβη είναι πιο δύσκολη, μέχρι την υπερατλαντική πτήση που έκανα χθες με το νήπιο και το μωρό. Το νήπιο κερδίζει με διαφορά. Ήταν απόλυτη καταστροφή. Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση», είπε χαρακτηριστικά.
Η ηθοποιός περιέγραψε το χάος που επικράτησε στο αεροπλάνο, με τα δύο μικρά παιδιά να κλαίνε, ενώ δεν έκρυψε την πίεση που ένιωσε από τα βλέμματα των συνεπιβατών: «Το μωρό ούρλιαζε, εκείνη ούρλιαζε... και τα βλέμματα του κόσμου…», ανέφερε, αποκαλύπτοντας πως όταν έφτασε στον έλεγχο διαβατηρίων ξέσπασε σε κλάματα.
Η Μίλερ, που καλωσόρισε το τρίτο της παιδί τον Απρίλιο, δήλωσε επίσης ότι ακόμη προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα καθημερινότητα. Με χιούμορ σχολίασε πως της φαίνεται «τρελό» που κατάφερε να εμφανιστεί στην εκπομπή μόλις τρεις εβδομάδες μετά τον τοκετό. «Είναι τρελό που μιλάω κανονικά και φοράω φόρεμα. Πώς έγινε αυτό μετά τις πιτζάμες;», είπε, ενώ αστειεύτηκε πως δεν είναι καν σίγουρη πού βρισκόταν λόγω της αϋπνίας.
Παρά την εξάντληση, η ηθοποιός τόνισε πως βιώνει μια πολύ όμορφη περίοδο στη ζωή της: «Κοιμάμαι ελάχιστα, αλλά είμαι τρελά ερωτευμένη με το μωρό μου», ανέφερε.
Η Μίλερ έχει αποκτήσει ακόμη μία κόρη με τον πρώην σύντροφό της, τον ηθοποιό Τομ Στάριτζ, ενώ απέκτησε το νεογέννητο και το νήπιο με τον σύντροφό της Όλι Γκριν.
@fallontonight Sienna Miller gave birth just three weeks ago, and now has a newborn, toddler, and 14-year-old! #FallonTonight #TonightShow #SiennaMiller #JackRyan #JimmyFallon
