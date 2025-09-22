Χιλιάδες χοίροι θα θανατωθούν στην Κροατία λόγω κρουσμάτων αφρικανικής πανώλης

Ο τρόπος με τον οποίο εμφανίστηκε ο ιός δεν είναι γνωστός, αλλά κατά τις Αρχές προκλήθηκε «κατά 99% από ανθρώπινο παράγοντα» - Δεν είναι επικίνδυνη η νόσος για τους ανθρώπους