Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 16 τραυματίες σε επιδρομή ουκρανικών drone στην Κριμαία
Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 16 τραυματίες σε επιδρομή ουκρανικών drone στην Κριμαία
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως ήταν μια «προμελετημένη τρομοκρατική επίθεση εναντίον αμάχων»
Ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες Κυριακή επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Κριμαία – χερσόνησο την οποία η Ρωσία κατέλαβε και προσάρτησε το 2014 – με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να βρουν τον θάνατο και άλλοι 16 να τραυματιστούν, όπως ανακοίνωσε ο Σεργκέι Ακσιόνοφ, επικεφαλής της διορισμένης από τη Μόσχα τοπικής κυβέρνησης.
«Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν εξαιτίας επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη» στην περιοχή του Φάρου, έγραψε ο Ακσιόνοφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, συμπληρώνοντας ότι ένα σανατόριο και ένα σχολείο υπέστησαν ζημιές.
Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν σε μια «προμελετημένη τρομοκρατική επίθεση εναντίον αμάχων». «Γύρω στις 19:30 σε τουριστική περιοχή της Κριμαίας, όπου δεν υπάρχουν στρατιωτικοί στόχοι, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τρομοκρατική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εξοπλισμένα με εκρηκτικά μεγάλης ισχύος», ανέφερε η ανάρτηση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας στην πλατφόρμα Telegram.
Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν επί του παρόντος περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της χερσονήσου της Κριμαίας. Τον Σεπτέμβριο του 2022, η Ρωσία είχε ανακοινώσει την προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών περιφερειών – Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια – παρότι τα στρατεύματά της δεν τις ελέγχουν πλήρως.
Ειδήσεις σήμερα:
Θρίλερ στη Βοιωτία: Γυναίκα είχε θαμμένη τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της για να παίρνει τη σύνταξή της
Ανεβαίνει η θερμοκρασία από αύριο - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα πρωτοβρόχια του Σεπτεμβρίου
Παύλος Βαρδινογιάννης - Κατερίνα Μπιρμπίλη: Ο παραμυθένιος γάμος στην Εκάλη με τον εντυπωσιακό στολισμό και τους λαμπερούς καλεσμένους
«Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν εξαιτίας επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη» στην περιοχή του Φάρου, έγραψε ο Ακσιόνοφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, συμπληρώνοντας ότι ένα σανατόριο και ένα σχολείο υπέστησαν ζημιές.
Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν σε μια «προμελετημένη τρομοκρατική επίθεση εναντίον αμάχων». «Γύρω στις 19:30 σε τουριστική περιοχή της Κριμαίας, όπου δεν υπάρχουν στρατιωτικοί στόχοι, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τρομοκρατική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εξοπλισμένα με εκρηκτικά μεγάλης ισχύος», ανέφερε η ανάρτηση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας στην πλατφόρμα Telegram.
Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν επί του παρόντος περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της χερσονήσου της Κριμαίας. Τον Σεπτέμβριο του 2022, η Ρωσία είχε ανακοινώσει την προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών περιφερειών – Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια – παρότι τα στρατεύματά της δεν τις ελέγχουν πλήρως.
Ειδήσεις σήμερα:
Θρίλερ στη Βοιωτία: Γυναίκα είχε θαμμένη τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της για να παίρνει τη σύνταξή της
Ανεβαίνει η θερμοκρασία από αύριο - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα πρωτοβρόχια του Σεπτεμβρίου
Παύλος Βαρδινογιάννης - Κατερίνα Μπιρμπίλη: Ο παραμυθένιος γάμος στην Εκάλη με τον εντυπωσιακό στολισμό και τους λαμπερούς καλεσμένους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα