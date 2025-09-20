Σερβία: Επίδειξη δύναμης στη στρατιωτική παρέλαση στο Βελιγράδι - Παρουσίασε νέα οπλικά συστήματα
ΚΟΣΜΟΣ
Σερβία Ρωσία Rafale Βελιγράδι Drones Στρατιωτική παρέλαση Αλεξάνταρ Βούτσιτς

Σερβία: Επίδειξη δύναμης στη στρατιωτική παρέλαση στο Βελιγράδι - Παρουσίασε νέα οπλικά συστήματα

Οι φοιτητικές οργανώσεις και τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλλουν ότι η σημερινή παρέλαση αποτελεί «επίδειξη δύναμης του καθεστώτος Βούτσιτς που έχει σκοπό να διχάσει και όχι να ενώσει την κοινωνία»

Σερβία: Επίδειξη δύναμης στη στρατιωτική παρέλαση στο Βελιγράδι - Παρουσίασε νέα οπλικά συστήματα
12 ΣΧΟΛΙΑ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Βελιγράδι, στην οποία συμμετείχαν 10.000 μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Σερβίας.

Πρόκειται για την πρώτη στρατιωτική παρέλαση έπειτα από έντεκα χρόνια. Η τελευταία πραγματοποιήθηκε το 2014, όπου είχε δώσει το παρόν και ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.


Στην παρέλαση παρουσιάστηκε ο στρατιωτικός εξοπλισμός των σερβικών ενόπλων δυνάμεων. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά ήταν τα σύγχρονα αντιαεροπορικά συστήματα, όπως το ρωσικό «Pancir» και το κινέζικο «FK-3». 

Για πρώτη φορά στο κοινό παρουσιάστηκαν τα νέα όπλα του σερβικού στρατού, το πυραυλικό σύστημα «PULS» και τα drones «Hermes-900» που αποκτήθηκαν πρόσφατα από το Ισραήλ.



Έκπληξη στην παρέλαση, όμως, αποτέλεσε η υπέρπτηση δύο αεροσκαφών Rafale της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας, τα οποία έφτασαν στη Σερβία για τη στρατιωτική παρέλαση και αμέσως μετά επέστρεψαν στη Γαλλία χωρίς να προσγειωθούν.

Σημειώνεται ότι η Σερβία υπέγραψε τον Αύγουστο του 2024 συμβόλαιο για την αγορά 12 καινούργιων αεροσκαφών Rafale. Ταυτόχρονα πραγματοποιούνταν η στρατιωτική παρέλαση στο νέο Βελιγράδι οι φοιτητές διοργάνωναν συγκέντρωση με το σύνθημα «Ο στρατός ανήκει στον λαό».



Οι φοιτητικές οργανώσεις, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλλουν ότι η σημερινή παρέλαση αποτελεί «επίδειξη δύναμης του καθεστώτος Βούτσιτς που σκοπό έχει να διχάσει και όχι να ενώσει την κοινωνία». Οι φοιτητές στη Σερβία διαδηλώνουν για περισσότερους από δέκα μήνες κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας ζητώντας τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών.

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με αφορμή το δυστύχημα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, τη 1η Νοεμβρίου του 2024, όταν έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι.

Ειδήσεις σήμερα:

Δείτε βίντεο: Άγριο ξύλο στο Ρέθυμνο - Συμπλοκή νεαρών στο παλιό λιμάνι τα ξημερώματα

Η Ελίνα Τζένγκο πήρε την 5η θέση στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα

Γενναιόδωρο φιλοδώρημα από Αμερικανούς τουρίστες στα Κουφονήσια, άφησαν 500 ευρώ σε λογαριασμό 750 ευρώ
12 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η ProCredit Bank άνοιξε νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη

Μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη χαμόγελα, ζεστασιά και θετική προσμονή για το μέλλον, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου υποκαταστήματος της ProCredit Bank στη Θεσσαλονίκη, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης