Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Σερβία: Επίδειξη δύναμης στη στρατιωτική παρέλαση στο Βελιγράδι - Παρουσίασε νέα οπλικά συστήματα
Σερβία: Επίδειξη δύναμης στη στρατιωτική παρέλαση στο Βελιγράδι - Παρουσίασε νέα οπλικά συστήματα
Οι φοιτητικές οργανώσεις και τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλλουν ότι η σημερινή παρέλαση αποτελεί «επίδειξη δύναμης του καθεστώτος Βούτσιτς που έχει σκοπό να διχάσει και όχι να ενώσει την κοινωνία»
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Βελιγράδι, στην οποία συμμετείχαν 10.000 μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Σερβίας.
Πρόκειται για την πρώτη στρατιωτική παρέλαση έπειτα από έντεκα χρόνια. Η τελευταία πραγματοποιήθηκε το 2014, όπου είχε δώσει το παρόν και ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.
Στην παρέλαση παρουσιάστηκε ο στρατιωτικός εξοπλισμός των σερβικών ενόπλων δυνάμεων. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά ήταν τα σύγχρονα αντιαεροπορικά συστήματα, όπως το ρωσικό «Pancir» και το κινέζικο «FK-3».
Για πρώτη φορά στο κοινό παρουσιάστηκαν τα νέα όπλα του σερβικού στρατού, το πυραυλικό σύστημα «PULS» και τα drones «Hermes-900» που αποκτήθηκαν πρόσφατα από το Ισραήλ.
Έκπληξη στην παρέλαση, όμως, αποτέλεσε η υπέρπτηση δύο αεροσκαφών Rafale της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας, τα οποία έφτασαν στη Σερβία για τη στρατιωτική παρέλαση και αμέσως μετά επέστρεψαν στη Γαλλία χωρίς να προσγειωθούν.
Σημειώνεται ότι η Σερβία υπέγραψε τον Αύγουστο του 2024 συμβόλαιο για την αγορά 12 καινούργιων αεροσκαφών Rafale. Ταυτόχρονα πραγματοποιούνταν η στρατιωτική παρέλαση στο νέο Βελιγράδι οι φοιτητές διοργάνωναν συγκέντρωση με το σύνθημα «Ο στρατός ανήκει στον λαό».
Οι φοιτητικές οργανώσεις, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλλουν ότι η σημερινή παρέλαση αποτελεί «επίδειξη δύναμης του καθεστώτος Βούτσιτς που σκοπό έχει να διχάσει και όχι να ενώσει την κοινωνία». Οι φοιτητές στη Σερβία διαδηλώνουν για περισσότερους από δέκα μήνες κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας ζητώντας τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών.
Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με αφορμή το δυστύχημα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, τη 1η Νοεμβρίου του 2024, όταν έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι.
Πρόκειται για την πρώτη στρατιωτική παρέλαση έπειτα από έντεκα χρόνια. Η τελευταία πραγματοποιήθηκε το 2014, όπου είχε δώσει το παρόν και ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.
Belgrade put on quite a show today with a massive and rather impressive military parade under the theme “Power of Unity” (Снага Jединства).— Prosecco and Politics (@proseccopress) September 20, 2025
It all kicked off in front of the Palace of Serbia with a jaw-dropping 300-meter-long Serbian flag. 🇷🇸
Subtle? Absolutely not. Iconic?… pic.twitter.com/CSAGylofh0
Στην παρέλαση παρουσιάστηκε ο στρατιωτικός εξοπλισμός των σερβικών ενόπλων δυνάμεων. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά ήταν τα σύγχρονα αντιαεροπορικά συστήματα, όπως το ρωσικό «Pancir» και το κινέζικο «FK-3».
Για πρώτη φορά στο κοινό παρουσιάστηκαν τα νέα όπλα του σερβικού στρατού, το πυραυλικό σύστημα «PULS» και τα drones «Hermes-900» που αποκτήθηκαν πρόσφατα από το Ισραήλ.
🚨🇷🇸 JUST IN: Serbia Shows Off Military Might in Southeastern Europe and the Balkans!— Mario ZNA (@MarioBojic) September 20, 2025
Over 10,000 Soldiers, 600 Armored Vehicles, and 70+ Aircraft Take Part in Today’s Epic Belgrade Parade! pic.twitter.com/FhdO6gwIdH
Έκπληξη στην παρέλαση, όμως, αποτέλεσε η υπέρπτηση δύο αεροσκαφών Rafale της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας, τα οποία έφτασαν στη Σερβία για τη στρατιωτική παρέλαση και αμέσως μετά επέστρεψαν στη Γαλλία χωρίς να προσγειωθούν.
Σημειώνεται ότι η Σερβία υπέγραψε τον Αύγουστο του 2024 συμβόλαιο για την αγορά 12 καινούργιων αεροσκαφών Rafale. Ταυτόχρονα πραγματοποιούνταν η στρατιωτική παρέλαση στο νέο Βελιγράδι οι φοιτητές διοργάνωναν συγκέντρωση με το σύνθημα «Ο στρατός ανήκει στον λαό».
🇷🇸— Sprinter Express (@SprinterExpres0) September 20, 2025
Today's military parade in Belgrade, Serbia pic.twitter.com/18Z3pHpJO2
Οι φοιτητικές οργανώσεις, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλλουν ότι η σημερινή παρέλαση αποτελεί «επίδειξη δύναμης του καθεστώτος Βούτσιτς που σκοπό έχει να διχάσει και όχι να ενώσει την κοινωνία». Οι φοιτητές στη Σερβία διαδηλώνουν για περισσότερους από δέκα μήνες κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας ζητώντας τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών.
Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με αφορμή το δυστύχημα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, τη 1η Νοεμβρίου του 2024, όταν έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα