Ποιοι ήταν οι Βάραγγοι, οι άγριοι πολεμιστές που κυριάρχησαν από τον 10ο μέχρι και τον 15ο αιώνα στην Ευρώπη
Ποιοι ήταν οι Βάραγγοι, οι άγριοι πολεμιστές που κυριάρχησαν από τον 10ο μέχρι και τον 15ο αιώνα στην Ευρώπη
Πρόκειται για ένα ένοπλο σώμα ταγμένο στην προστασία του βυζαντινού αυτοκράτορα, που συναπαρτίζεται από Βίκινγκς, Σκανδιναβούς ή και Άγγλους
Ήταν ικανοί πολεμιστές και ταξιδιώτες, με τεράστιο ανάστημα και μεγάλη τόλμη, κρατούσαν τσεκούρια και σκόρπιζαν τον τρόμο, δεν ανέχονταν οποιονδήποτε σεξουαλικό περιορισμό, ενώ περιέφεραν τη δόξα και τη ρώμη τους από τον λευκό Βορρά των σκανδιναβικών χωρών και από την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Ρωσία μέχρι τις ακτές της Κωνσταντινούπολης.
Πρόκειται για τους ανατολικούς Βίκινγκς ή τους Βαράγγους, που κυριάρχησαν από τον 10ο μέχρι και τον 15ο αιώνα στην Ευρώπη.
Η ιστορία τους παραμένει συχνά δυσδιάκριτη, καθώς οι πηγές που αναφέρονται σε αυτούς είναι άλλοτε εμπορικές επιστολές, άλλοτε ανώνυμες αφηγήσεις και έπη, με το όριο ανάμεσα σε γεγονός και θρύλο να είναι λεπτό.
Στην αρχή του βιβλίου του καθηγητή Μεσαιωνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας, Σβέριρ Γιάκομπσον, «Οι Βάραγγοι. Στην άγια φωτιά του Θεού» (κυκλοφόρησε πρόσφατα σε μετάφραση Πασχάλη Ανδρούδη από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης), παρακολουθούμε τους Ρως και τους Βαράγγους (τους προγόνους των Ρώσων και των Σκανδιναβών αντιστοίχως) με οδηγό τις βυζαντινές και τις αραβικές πηγές, ενώ εν συνεχεία τους βλέπουμε μέσα από τη σκανδιναβική οπτική.
Για τους βυζαντινούς ιστορικούς και για τα καθ’ ημάς, οι Βάραγγοι είναι ένοπλο σώμα ταγμένο στην προστασία του βυζαντινού αυτοκράτορα, που συναπαρτίζεται από Βίκινγκς, Σκανδιναβούς ή και Άγγλους.
Για τον Γιάκομπσον, όμως, εκείνο που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι ο πολιτικός και ο πολιτισμικός περίγυρος των Βαράγγων, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους. Η πρώτη τους εμφάνιση πάντως ταυτίζεται με τους Ρως και με την επιδρομή τους στην Κωνσταντινούπολη το 860, που θα προκαλέσει τρόμο και κατάπληξη στον πατριάρχη Φώτιο.
Κάτι τέτοιο, όμως, είναι πιθανόν να προσδώσει ένα άλλου τύπου μυθικό στοιχείο στην ιδέα που σχηματίζουμε για την εικόνα και την ιστορία τους. Όπως φαίνεται, παρόλα αυτά, οι Βάραγγοι δεν συνδέονται μόνο με τον πρωτογονισμό, με τις πολεμικές αρετές και με τα αχαλίνωτα ερωτικά ήθη.
Πολλά στοιχεία τούς ανιχνεύουν κοντά σε σημαντικούς εμπορικούς σταθμούς και σε σημαντικούς γεωγραφικούς κόμβους ανά την Ευρώπη. Πρέπει, λοιπόν, να έπαιξαν σοβαρό ρόλο τόσο για την ευρωπαϊκή οικονομία όσο και την κινητικότητα στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής ηπείρου. Και αν στο σημείο αυτό σκεφτούμε τις μακρόχρονες και περίπλοκες σχέσεις τους με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, τότε γιατί να μην αναλογιστούμε και τις διπλωματικές τους ικανότητες;
Όπως και αν έχει, παραμένοντας μεταξύ θρύλου και Ιστορίας, ακόμα κι όταν μετατρέπονται σε αντικείμενο ιστορικής αναθεώρησης, όπως στην περίπτωση του Γιάκομπσον, οι Βάραγγοι δεν θα πάψουν να απασχολούν την προσοχή μας για πολλαπλούς λόγους.
