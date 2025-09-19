Μαχητικό FCAS: Το Βερολίνο σκέφτεται πώς θα πετάξει το Παρίσι έξω από το πρόγραμμα

Η νέα πολιτική κατάσταση στο Παρίσι, μετά την πτώση της κυβέρνησης τουκαι την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τονδημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα. Ο Λεκορνί, που είχε εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις για το FCAS ως υπουργός Άμυνας, θεωρείται από το Βερολίνο πρόσωπο-κλειδί για το αν θα υπάρξει συμβιβασμός με τηνή αν θα συνεχιστεί η σκληρή γραμμή της, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, μες δεδομένες τις προκλήσεις της Ρωσίας ακόμα - πλέον - και σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.