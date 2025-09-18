Στην Κωνσταντινούπολη βρέθηκε ο Τραμπ τζούνιορ, συναντήθηκε με τον Ερντογάν - Πυρά από την τουρκική αντιπολίτευση

Ο Ερντογάν προσποιείται πως επικρίνει τον Νετανιάχου, και μιλάει για μπίζνες στην Παλαιστίνη με τον γιο του Τραμπ, δήλωσε ο Οζέλ - Πηγή κοντά στον Τούρκο πρόεδρο επιβεβαίωσε τη συνάντηση, αλλά αρνήθηκε πως έγινε συζήτηση για τη Γάζα