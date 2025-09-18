Βατικανό: Δεν αλλάζουν οι αρχές της Καθολικής Εκκλησίας για τον γάμο και τη σεξουαλικότητα, είπε ο Πάπας Λέων

Έχω αναφερθεί στον γάμο ως μια οικογένεια η οποία απαρτίζεται από έναν άνδρα και μια γυναίκα, λέει σε συνέντευξή του ο Ποντίφικας - Απέφυγε να υιοθετήσει τον όρο «γενοκτονία» για τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα