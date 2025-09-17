Γαλλία: Σε απεργιακό κλοιό αύριο η χώρα, ενώ ο Λεκορνί προσπαθεί να σχηματίσει κυβέρνηση
Γαλλία: Σε απεργιακό κλοιό αύριο η χώρα, ενώ ο Λεκορνί προσπαθεί να σχηματίσει κυβέρνηση
Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε περίπου 250 γαλλικές πόλεις με βασικό αίτημα την μη εφαρμογή των μέτρων οικονομικής λιτότητας που ετοίμασε η πρώην κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού
Σε απεργιακό κλοιό αναμένεται να βρεθεί αύριο, Πέμπτη, η Γαλλία, όπου τα βασικά συνδικάτα της χώρας έχουν εξαγγείλει απεργίες και κινητοποιήσεις σε βασικούς τομείς, όπως οι μεταφορές, η εκπαίδευση, ο δημόσιος τομέας, η βιομηχανία κ.α.
Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε περίπου 250 γαλλικές πόλεις με βασικό αίτημα την μη εφαρμογή των μέτρων οικονομικής λιτότητας που περιέλαβε η παραιτηθείσα κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού στο σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 και τα οποία ο Σεμπαστιάν Λεκορνί - τον οποίο ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν όρισε πρωθυπουργό - δεν έχει δεσμευθεί ότι θα τα πάρει πίσω.
Ο υπό παραίτηση υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό προέβλεψε ότι η συμμετοχή στην απεργία θα είναι σημαντική και ότι για την αποφυγή επεισοδίων θα βρίσκονται επί ποδός πολέμου 80.000 αστυνομικοί.
Στο μεταξύ, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί συνέχισε και σήμερα τις επαφές του με τις ηγεσίες των γαλλικών πολιτικών κομμάτων, στο πλαίσιο των προσπαθειών του για το σχηματισμό μιας νέας κυβέρνησης που θα έχει, αν όχι την στήριξη, τουλάχιστον την ανοχή της πλειοψηφίας των μελών της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και συνεπώς δεν θα κινδυνεύει να πέσει, όπως συνέβη με τις δύο προηγούμενες γαλλικές κυβερνήσεις. Ο νεοδιορισθείς πρωθυπουργός συναντήθηκε σήμερα με την ηγεσία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο Γραμματέας του οποίου Ολιβιέ Φορ άφησε να εννοηθεί, μετά τη συνάντηση, πως δεν έμεινε ικανοποιημένος από αυτά που άκουσε. Οι ψήφοι των σοσιαλιστών βουλευτών είναι καθοριστικής σημασίας για την διαμόρφωση των πλειοψηφιών στο πλαίσιο της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.
Ειδήσεις σήμερα:
Τόκιο 2025: Η μάχη του Μίλτου Τεντόγλου στον τελικό του μήκους
«Με έχει μπλοκάρει παντού, του έστειλα μήνυμα για την επέμβαση της μητέρας μας αλλά δεν απάντησε», είπε για τον Γιώργο Μαζωνάκη η αδερφή του
Δένδιας για Πίρι Ρέις: Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ
Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε περίπου 250 γαλλικές πόλεις με βασικό αίτημα την μη εφαρμογή των μέτρων οικονομικής λιτότητας που περιέλαβε η παραιτηθείσα κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού στο σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 και τα οποία ο Σεμπαστιάν Λεκορνί - τον οποίο ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν όρισε πρωθυπουργό - δεν έχει δεσμευθεί ότι θα τα πάρει πίσω.
Ο υπό παραίτηση υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό προέβλεψε ότι η συμμετοχή στην απεργία θα είναι σημαντική και ότι για την αποφυγή επεισοδίων θα βρίσκονται επί ποδός πολέμου 80.000 αστυνομικοί.
Στο μεταξύ, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί συνέχισε και σήμερα τις επαφές του με τις ηγεσίες των γαλλικών πολιτικών κομμάτων, στο πλαίσιο των προσπαθειών του για το σχηματισμό μιας νέας κυβέρνησης που θα έχει, αν όχι την στήριξη, τουλάχιστον την ανοχή της πλειοψηφίας των μελών της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και συνεπώς δεν θα κινδυνεύει να πέσει, όπως συνέβη με τις δύο προηγούμενες γαλλικές κυβερνήσεις. Ο νεοδιορισθείς πρωθυπουργός συναντήθηκε σήμερα με την ηγεσία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο Γραμματέας του οποίου Ολιβιέ Φορ άφησε να εννοηθεί, μετά τη συνάντηση, πως δεν έμεινε ικανοποιημένος από αυτά που άκουσε. Οι ψήφοι των σοσιαλιστών βουλευτών είναι καθοριστικής σημασίας για την διαμόρφωση των πλειοψηφιών στο πλαίσιο της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.
Ειδήσεις σήμερα:
Τόκιο 2025: Η μάχη του Μίλτου Τεντόγλου στον τελικό του μήκους
«Με έχει μπλοκάρει παντού, του έστειλα μήνυμα για την επέμβαση της μητέρας μας αλλά δεν απάντησε», είπε για τον Γιώργο Μαζωνάκη η αδερφή του
Δένδιας για Πίρι Ρέις: Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα