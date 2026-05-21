Σεισμός 4,4 Ρίχτερ καταγράφηκε έξω από τη Νάπολη
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών καταγράφηκε στην περιοχή των Φλεγραίων Πεδίων, έξω από την Νάπολη, στις 5:50 το πρωί, ώρα Ιταλίας.
Στην συνέχεια καταγράφηκαν άλλες τρεις δονήσεις μικρότερης έντασης. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν υπάρχουν τραυματίες και δεν έχουν διαπιστωθεί σημαντικές υλικές ζημιές.
Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα στην ευρύτερη περιοχή των Φλεγραίων Πεδίων και στις συνοικίες Μπανιόλι και Φουοριγκρότα της Νάπολης.
Terremoto forte e cittadini spaventati, ma le aree d'accoglienza restano chiuse | VIDEO https://t.co/x5OVzlbQxB pic.twitter.com/L5QvwuXgnJ— Napoli Today (@NapoliToday) May 21, 2026
Terremoto nei Campi Flegrei, distrutto il belvedere di Baia https://t.co/Y2dfDLwcK5 pic.twitter.com/4K8AIYqCkS— Napoli Today (@NapoliToday) May 21, 2026
