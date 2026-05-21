Ρομπότ πήγε να χορέψει το «Billie Jean» του Μάικλ Τζάκσον και όλα... πήγαν στραβά, δείτε βίντεο
Το ανθρωποειδές ρομπότ βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα σκαλοπάτι, έχασε δύο φορές την ισορροπία του και απομακρύνθηκε κακήν κακώς από τη σκηνή

Ένα απρόοπτο περιστατικό με πρωταγωνιστή ένα ανθρωποειδές ρομπότ έγινε viral στα social media, όταν κατά τη διάρκεια χορευτικής επίδειξης στην Κίνα κατέρρευσε μπροστά στους θεατές ενώ εκτελούσε κινήσεις εμπνευσμένες από τον Μάικλ Τζάκσον.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το συμβάν καταγράφηκε σε εκδήλωση που διοργάνωσε το κατάστημα ρομποτικής Future Era στην πόλη Σενζέν της Κίνας. Στο βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο, το ρομπότ εμφανίζεται να χορεύει υπό τους ήχους του «Billie Jean», επιχειρώντας να αναπαραστήσει χαρακτηριστικές κινήσεις του διάσημου τραγουδιστή.



Καθώς η μουσική παίζει, το ανθρωποειδές ρομπότ κινείται αρχικά με άνεση πάνω στη σκηνή, όμως λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σκοντάφτει σε ένα σκαλοπάτι. Παρά την προσπάθειά του να ανακτήσει την ισορροπία του και να συνεχίσει το πρόγραμμα, lλίγο αργότερα χάνει ξανά τον έλεγχο στο ίδιο σημείο και πέφτει στο έδαφος.

Το κοινό παρακολουθεί αμήχανα τη σκηνή, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά ένας εργαζόμενος βγαίνει στη σκηνή και απομακρύνει το ακινητοποιημένο ρομπότ.

Το βίντεο προκάλεσε χιλιάδες σχόλια στα social media, με πολλούς χρήστες να αντιμετωπίζουν με χιούμορ την αποτυχημένη εμφάνιση του ρομπότ. Κάποιοι παρομοίασαν τις κινήσεις του με «μεθυσμένο θείο που χορεύει σε γάμο», ενώ άλλοι σχολίασαν σκωπτικά ότι ίσως τελικά να μην κινδυνεύουμε και τόσο να μας πάρει η Τεχνητή Νοημοσύνη τις δουλειές!

Άλλοι χρήστες εστίασαν στον τρόπο με τον οποίο απομακρύνθηκε το ρομπότ από τη σκηνή, σημειώνοντας πως ο βοηθός «θα μπορούσε τουλάχιστον να χορεύει ώστε να φαίνεται μέρος της παράστασης».
