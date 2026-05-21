Η Βανέσα Τραμπ αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού: «Παραμένω αισιόδοξη», το μήνυμά της στο Instagram
ΚΟΣΜΟΣ
Βανέσα Τραμπ Καρκίνος Καρκίνος του Μαστού

Η Βανέσα Τραμπ αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού: «Παραμένω αισιόδοξη», το μήνυμά της στο Instagram

Η πρώην σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ ανέφερε πως βρίσκεται ήδη σε στενή συνεργασία με τους γιατρούς της, ενώ στο πλευρό της βρίσκονται η οικογένεια και τα πέντε παιδιά της

Η Βανέσα Τραμπ αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού: «Παραμένω αισιόδοξη», το μήνυμά της στο Instagram
1 ΣΧΟΛΙΟ
Με μια ανάρτηση στα social media, η Βανέσα Τραμπ αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, ενημερώνοντας τους διαδικτυακούς της φίλους για τη δύσκολη μάχη που ξεκινά.

Η 48χρονη πρώην σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, μητέρα πέντε παιδιών, ανέφερε πως βρίσκεται ήδη σε στενή συνεργασία με τους γιατρούς της, προκειμένου να ακολουθήσει το κατάλληλο θεραπευτικό πλάνο, ενώ αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε πρόσφατα και σε ιατρική επέμβαση.

«Πρόσφατα διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού. Αν και αυτά δεν είναι νέα που περιμένει ποτέ κανείς, συνεργάζομαι στενά με την ιατρική μου ομάδα για το πλάνο θεραπείας μου», έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Θέλω να μοιραστώ μια προσωπική ενημέρωση για την υγεία μου. Πρόσφατα διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού. Αν και αυτά δεν είναι νέα που περιμένει ποτέ κανείς να ακούσει, συνεργάζομαι στενά με την ιατρική μου ομάδα για ένα πλάνο θεραπείας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γιατρούς μου που πραγματοποίησαν μια επέμβαση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Παραμένω συγκεντρωμένη και αισιόδοξη, έχοντας γύρω μου την αγάπη και τη στήριξη της οικογένειάς μου, των παιδιών μου και των ανθρώπων που είναι πιο κοντά μου. Σας ευχαριστώ για την καλοσύνη και τη στήριξή σας — σημαίνουν πραγματικά περισσότερα απ’ όσα μπορώ να εκφράσω. Ζητώ ευγενικά να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μου καθώς επικεντρώνομαι στην υγεία και την ανάρρωσή μου. Βανέσα».

Η Βανέσα Τραμπ αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού: «Παραμένω αισιόδοξη», το μήνυμά της στο Instagram


«Ο πιο δυνατός άνθρωπος που γνωρίζω»

Στο πλευρό της στάθηκαν από την πρώτη στιγμή συγγενείς και φίλοι, με την Ιβάνκα Τραμπ να συγκαταλέγεται ανάμεσα σε όσους της ευχήθηκαν γρήγορη ανάρρωση. Συγκίνηση προκάλεσε και η ανάρτηση της μεγαλύτερης κόρης της, Κάι, η οποία δημοσίευσε φωτογραφία με τη μητέρα της γράφοντας: «Ο πιο δυνατός άνθρωπος που γνωρίζω. Σ’ αγαπώ».

Η Βανέσα Τραμπ αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού: «Παραμένω αισιόδοξη», το μήνυμά της στο Instagram
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Αυστηροποιούνται οι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια – τι αλλάζει και γιατί η ασφάλιση μπαίνει πλέον στη συζήτηση

Τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των πόλεων. Για πολλούς αποτελούν έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο μετακίνησης, ειδικά για μικρές αποστάσεις στο κέντρο ή για τις καθημερινές διαδρομές προς τη δουλειά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης