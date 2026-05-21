Μαρτίνεθ: «Η αυτοπεποίθηση δεν κερδίζεται μόνο με το να κερδίζεις ή να χάνεις, είμαστε φίλοι με Σκαριόλο»
Η Βαλένθια βρίσκεται στο πρώτο Final Four της ιστορίας της και θέλει το βαρύτιμο τρόπαιο. Ο προπονητής της, Πέδρο Μαρτίνεθ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου της διοργάνωσης πριν τον ημιτελικό της Παρασκευής (22/5, 21:00) με τη Ρεάλ. Στάθηκε στην αυτοπεποίθηση.

«Η αυτοπεποίθηση δεν είναι κάτι που κερδίζεται μόνο με το να κερδίζεις ή να χάνεις. Πρέπει να προέρχεται από την καθημερινή δουλειά, την ταυτότητα της ομάδας και από την πίστη μας σε αυτή τη δουλειά», ανέφερε.

Για το γεγονός πως θα είναι από τους πιο μεγάλους σε ηλικία που θα έχουν κατακτήσει την Euroleague, αν φτάσει μέχρι το τέλος: «Είμαι νεότερος από τον Σέρχιο, περίπου 3 μήνες. Είμαστε φίλοι και έχουμε εξαιρετική σχέση. Λένε ότι είμαι δύσκολος με τους άλλους προπονητές. Δεν είναι αλήθεια. Είμαι περήφανος που είμαι σε μια μεγάλη διοργάνωση και ελπίζω γίνει αυτό και στο μέλλον».

