Το Ιράν εξοπλίζεται εκ νέου ταχύτερα από το αναμενόμενο: Πλήρη αποκατάσταση των drones σε έξι μήνες, βλέπει το CNN

Επιθέσεις με drones σε έξι μήνες

Αναδιοργάνωση πολύ πιο γρήγορα από το αναμενόμενο λόγω Κίνας και Ρωσίας

Περίπου οι μισοί εκτοξευτές πυραύλων του Ιράν είχαν γλιτώσει

Μέρος της παραγωγής drones έχει ήδη επανεκκινήσει τοκατά τη διάρκεια της εκεχειρίας που ξεκίνησε στις αρχές Απριλίου, δίνοντας σημάδι ότι ανακατασκευάζει ταχέως ορισμένες από τις στρατιωτικές του δυνατότητες που είχαν πληγεί από τις επιθέσειςκαι, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών και τις οποίες επικαλείται το. Μάλιστα, επισημαίνουν ότι ο στρατός του Ιράν δείχνει πως ανασυγκροτείται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί.Η ανακατασκευή των στρατιωτικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης πυραυλικών βάσεων, εκτοξευτών και παραγωγικής ικανότητας για κρίσιμα όπλα που καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, σημαίνει ότι το Ιράν παραμένει σημαντική απειλή για τους περιφερειακούς συμμάχους σε περίπτωση που οαποφασίσει να επαναρχίσει την εκστρατεία αεροπορικών βομβαρδισμών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Παράλληλα, αμφισβητείται η έκταση της μακροπρόθεσμης υποβάθμισης των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων από τις επιθέσειςΣτο μεταξύ, την ώρα που ο χρόνος για την επανεκκίνηση της παραγωγής διαφορετικών όπλων ποικίλει, ορισμένες αμερικανικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι το Ιράν θα μπορούσε να επαναφέρει πλήρως την ικανότητά του για επιθέσεις με drones σε μόλις έξι μήνες, δήλωσε μία από τις πηγές στο. «Οι Ιρανοί έχουν υπερβεί όλα τα χρονοδιαγράμματα που είχαν τεθεί για την ανασυγκρότηση», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.Οι επιθέσεις μεπροκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία στους περιφερειακούς συμμάχους. Εάν οι εχθροπραξίες επανέλθουν, το Ιράν θα μπορούσε να ενισχύσει την παραγωγή πυραύλων - που έχει υποβαθμιστεί σημαντικά - με περισσότερες εκτοξεύσεις drones, συνεχίζοντας να στοχεύει το Ισραήλ και τις χώρες του Κόλπου που βρίσκονται εντός της εμβέλειας των όπλων.Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει ότι θα επαναλάβει στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν εάν οι δύο χώρες δεν καταλήξουν σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων δηλώσεών του ότι ήταν μία ώρα μακριά από την επανεκκίνηση των βομβαρδισμών, γεγονός που σημαίνει ότι αυτές οι στρατιωτικές δυνατότητες θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή.Το Ιράν κατάφερε να αναδιοργανωθεί πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν, λόγω συνδυασμού παραγόντων, από την υποστήριξη που λαμβάνει απόκαιέως το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν προκάλεσαν όση ζημιά θα ήθελαν, σύμφωνα με πηγή. Για παράδειγμα, η Κίνα συνέχιζε να παρέχει στο Ιράν εξαρτήματα για την κατασκευή πυραύλων κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, αν και αυτό είχε περιοριστεί από τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια.Σε αυτό το πλαίσιο, εξάλλου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ,, δήλωσε στηνότι η Κίνα παρέχει στο Ιράν «συστατικά για την κατασκευή πυραύλων», χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας αρνήθηκε τη συγκεκριμένη κατηγορία σε συνέντευξη Τύπου, χαρακτηρίζοντάς την «μη τεκμηριωμένη».Παράλληλα, το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί δυνατότητες εκτόξευσηςπυραύλων, επιθέσεων με drones και αεράμυνας, παρά τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσαν οι επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, πράγμα που σημαίνει ότι η ταχεία ανακατασκευή της παραγωγικής ικανότητας ξεκινά από την υπάρχουσα βάση.Ένας εκπρόσωπος τουαρνήθηκε να σχολιάσει, λέγοντας ότι η υπηρεσία δεν συζητά θέματα πληροφοριών.Ο κύριος εκπρόσωπος του Πενταγώνου,, είπε στοπως «Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ είναι η ισχυρότερες στον κόσμο και διαθέτουν όλα τα μέσα για να εκτελέσουν εντολές του Προέδρου όπου και όποτε επιλέξει. Έχουμε εκτελέσει πολλαπλές επιτυχημένες επιχειρήσεις σε όλα τα στρατιωτικά τμήματα, ενώ διασφαλίζουμε ότι ο αμερικανικός στρατός διαθέτει βαθύ οπλοστάσιο ικανοτήτων για να προστατεύει τον λαό και τα συμφέροντά μας».Το CNN είχε αναφέρει τον Απρίλιο ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτίμησαν ότι περίπου οι μισοί εκτοξευτές πυραύλων του Ιράν είχαν επιβιώσει από τις αμερικανικές επιθέσεις. Μια πρόσφατη έκθεση αύξησε αυτόν τον αριθμό στα δύο τρίτα, εν μέρει λόγω της συνεχιζόμενης εκεχειρίας που έδωσε στο Ιράν χρόνο να ανασκάψει εκτοξευτές που είχαν θαφτεί σε προηγούμενες επιθέσεις.Το συνολικό αποτύπωμα των αμερικανικών πληροφοριών περιλαμβάνει και εκτοξευτές που είναι προσωρινά απροσπέλαστοι, όπως εκείνοι που έχουν θαφτεί υπόγεια από τις επιθέσεις αλλά δεν έχουν καταστραφεί.Χιλιάδες ιρανικά drones εξακολουθούν να υπάρχουν - περίπου το 50% των δυνατοτήτων drones της χώρας - σύμφωνα με δύο πηγές που είχαν ενημερώσει προηγουμένως το CNN.Οι πληροφορίες δείχνουν επίσης ότι μεγάλο ποσοστό των πυραύλων κρουζ παράκτιας άμυνας παραμένει ανέπαφο, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν επικεντρώθηκαν στην αεροπορική εκστρατεία σε παράκτιες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αν και έχουν πλήξει πλοία. Αυτοί οι πύραυλοι αποτελούν κρίσιμη ικανότητα που επιτρέπει στο Ιράν να απειλεί τη ναυσιπλοΐα σταΣυνολικά, οι πρόσφατες αμερικανικές αναφορές πληροφοριών υποδεικνύουν ότι ο πόλεμος έχει υποβαθμίσει σημαντικά τις ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες, αλλά δεν τις έχει καταστρέψει, με το Ιράν να δείχνει ότι μπορεί να περιορίσει αποτελεσματικά τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του πολέμου μέσω ταχείας ανασυγκρότησης μετά τις επιθέσεις.