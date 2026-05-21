Στην Τεχεράνη σήμερα ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, συνεχίζονται οι προσπάθειες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Στην πρωτεύουσα του Ιράν βρέθηκε χθες και ο Πακιστανός υπουργός Εσωτερικών - Το Ιράν έχει λάβει και μελετά τις απόψεις των ΗΠΑ για την επίτευξη συμφωνίας
Ο Αρχηγός Στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, πρόκειται να ταξιδέψει σήμερα στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών μεσολάβησης του Πακιστάν στις συνομιλίες και διαβουλεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τον πόλεμο στο Ιράν, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ISNA.
«Μιλάμε με όλες τις ομάδες στο Ιράν για να βελτιώσουμε την επικοινωνία και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες», δήλωσε πακιστανική πηγή στο Reuters.
«Το γεγονός ότι η υπομονή του Τραμπ εξαντλείται αποτελεί λόγο ανησυχίας, αλλά προσπαθούμε να βελτιώσουμε τον ρυθμό με τον οποίο μεταδίδονται τα μηνύματα από κάθε πλευρά» πρόσθεσε η ίδια πηγή.
«Πιστέψτε με, αν δεν λάβουμε τις σωστές απαντήσεις, τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ γρήγορα. Είμαστε όλοι έτοιμοι να προχωρήσουμε», είπε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους στη Βάση Άντριους. Όταν ρωτήθηκε πόσο καιρό θα περιμένει, ο Τραμπ απάντησε: «Μπορεί να είναι μερικές ημέρες, αλλά μπορεί και να εξελιχθεί πολύ γρήγορα».
Σημειώνεται πως ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν έφτασε στην ιρανική πρωτεύουσα χθες για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, ενώ το Ισλαμαμπάντ συνεχίζει τις προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, πάνω από έναν μήνα μετά την εύθραυστη κατάπαυση πυρός που έχει τεθεί μεταξύ των δύο πλευρών.
Την ίδια στιγμή, το ιρανικό κρατικό πρακτορείο Nour News, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, αναφέρει πως το Ιράν έχει λάβει τις απόψεις των ΗΠΑ πάνω στην τελευταία του πρόταση για το τέλος του πολέμου και τις εξετάζει.
Το Πακιστάν συνεχίζει να μεσολαβεί στην ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, με αξιωματούχους του να επισημαίνουν ότι έχουν πραγματοποιηθεί αρκετοί γύροι επικοινωνίας με βάση το αρχικό πλαίσιο 14 σημείων του Ιράν.
