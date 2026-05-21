«Να δω τι θα πει η γυναίκα μου!»: Η viral απάντηση του Ερντογάν για το πού θα περάσει τη γιορτή Eid al-Adha
Τα χιουμοριστικά σχόλια στο Twitter από την απάντηση του Τούρκου προέδρου σε δημοσιογράφο
Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες στα social media ένα σύντομο βίντεο με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και την απάντηση που δίνει σε δημοσιογράφο την Τετάρτη σχετικά με το πού θα περάσει το Eid al-Adha.
Συγκεκριμένα, μια δημοσιογράφος πλησιάζει τον Τούρκο πρόεδρο και τον ρωτά: «Θα περάσετε τις γιορτές στην Κωνσταντινούπολη;».
Και ο Ερντογάν, από την πλευρά του, απαντά αυθόρμητα: «Δεν ξέρω ακόμα… Περιμένω τη γνώμη της συζύγου μου για να δω τι θα πει!».
Η απάντηση αυτή προκάλεσε χιουμοριστικά σχόλια στο διαδίκτυο. Ένας χρήστης στο X έγραψε: «Για όσους φοβούνται τις γυναίκες τους… δεν είστε μόνοι!». «Το κόμμα που δίνει αξία στη γυναίκα είναι ξεκάθαρο, το βλέπετε, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα» έγραψε ένα άλλος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εμινέ Ερντογάν, γεννημένη το 1955 στην Κωνσταντινούπολη, κατέχει τον τίτλο της Πρώτης Κυρίας της Τουρκίας από το 2014. Παντρεύτηκε τον Ερντογάν το 1978 και μαζί απέκτησαν τέσσερα παιδιά: τον Αχμέτ Μπιλάλ, τον Μπουράκ, τη Σουμεγιέ και την Έσρα.
Dünya lideri de olsan hanımının kararına uyacaksın 😀— NE KADAR OLDU? (@NekadarolduTR) May 20, 2026
“Bayramda İstanbul'da mısınız?” sorusuna
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
“Daha belli değil, eşim bakalım ne der?” cevabını verdi. pic.twitter.com/z0CfmzsCp6
