«Να δω τι θα πει η γυναίκα μου!»: Η viral απάντηση του Ερντογάν για το πού θα περάσει τη γιορτή Eid al-Adha

Dünya lideri de olsan hanımının kararına uyacaksın 😀



“Bayramda İstanbul'da mısınız?” sorusuna

Cumhurbaşkanı Erdoğan:



“Daha belli değil, eşim bakalım ne der?” cevabını verdi. pic.twitter.com/z0CfmzsCp6 — NE KADAR OLDU? (@NekadarolduTR) May 20, 2026

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες στα social media ένα σύντομο βίντεο με τονκαι την απάντηση που δίνει σε δημοσιογράφο την Τετάρτη σχετικά με το πού θα περάσει τοΣυγκεκριμένα, μια δημοσιογράφος πλησιάζει τον Τούρκο πρόεδρο και τον ρωτά: «Θα περάσετε τις γιορτές στην Κωνσταντινούπολη;».Και ο, από την πλευρά του, απαντά αυθόρμητα: «Δεν ξέρω ακόμα… Περιμένω τη γνώμη της συζύγου μου για να δω τι θα πει!».Η απάντηση αυτή προκάλεσε χιουμοριστικά σχόλια στο διαδίκτυο. Ένας χρήστης στο X έγραψε: «Για όσους φοβούνται τις γυναίκες τους… δεν είστε μόνοι!». «Το κόμμα που δίνει αξία στη γυναίκα είναι ξεκάθαρο, το βλέπετε, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα» έγραψε ένα άλλος.Αξίζει να σημειωθεί ότι η, γεννημένη το 1955 στην Κωνσταντινούπολη, κατέχει τον τίτλο της Πρώτης Κυρίας της Τουρκίας από το 2014. Παντρεύτηκε τοντο 1978 και μαζί απέκτησαν τέσσερα παιδιά: τον, τον, τηκαι την