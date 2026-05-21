Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 25χρονου ορειβάτη στον Όλυμπο
ΕΛΛΑΔΑ
Ορειβάτης Όλυμπος

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 25χρονου ορειβάτη στον Όλυμπο

Ξεκίνησε την ανάβαση από το Λιτόχωρο με προορισμό τον Μύτικα και τις τελευταίες ώρες αγνοείται η τύχη του

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 25χρονου ορειβάτη στον Όλυμπο
5 ΣΧΟΛΙΑ
Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο, ο οποίος ξεκίνησε την ανάβαση από το Λιτόχωρο με προορισμό τον Μύτικα και τις τελευταίες ώρες αγνοείται η τύχη του.

Ο πατέρας του δήλωσε την εξαφάνισή του στο προξενείο της Ισπανίας, το οποίο και ειδοποίησε το Αστυνομικό Τμήμα Λιτοχώρου.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 16 πυροσβέστες με 4 οχήματα, δυνάμεις της ΕΜΑΚ, της Αστυνομίας, εθελοντές και γίνονται πτήσεις με drones.

Μέχρι στιγμής, παρά τις έρευνες στην περιοχή δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος του.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Αυστηροποιούνται οι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια – τι αλλάζει και γιατί η ασφάλιση μπαίνει πλέον στη συζήτηση

Τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των πόλεων. Για πολλούς αποτελούν έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο μετακίνησης, ειδικά για μικρές αποστάσεις στο κέντρο ή για τις καθημερινές διαδρομές προς τη δουλειά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης