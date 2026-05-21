Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 25χρονου ορειβάτη στον Όλυμπο
Ξεκίνησε την ανάβαση από το Λιτόχωρο με προορισμό τον Μύτικα και τις τελευταίες ώρες αγνοείται η τύχη του
Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο, ο οποίος ξεκίνησε την ανάβαση από το Λιτόχωρο με προορισμό τον Μύτικα και τις τελευταίες ώρες αγνοείται η τύχη του.
Ο πατέρας του δήλωσε την εξαφάνισή του στο προξενείο της Ισπανίας, το οποίο και ειδοποίησε το Αστυνομικό Τμήμα Λιτοχώρου.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν 16 πυροσβέστες με 4 οχήματα, δυνάμεις της ΕΜΑΚ, της Αστυνομίας, εθελοντές και γίνονται πτήσεις με drones.
Μέχρι στιγμής, παρά τις έρευνες στην περιοχή δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος του.
