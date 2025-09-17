Φιλοπαλαιστίνιοι φοιτητές διέκοψαν μάθημα καθηγητή στο πανεπιστήμιο της Πίζας και τον έστειλαν στα επείγοντα - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Πίζα Διαμαρτυρία Παλαιστινιοι Φοιτητές IDF Λωρίδα της Γάζας

Φιλοπαλαιστίνιοι φοιτητές διέκοψαν μάθημα καθηγητή στο πανεπιστήμιο της Πίζας και τον έστειλαν στα επείγοντα - Δείτε βίντεο

Στο Τορίνο «απολύθηκε» καθηγητής που εξέφρασε την υποστήριξή του προς τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις

Φιλοπαλαιστίνιοι φοιτητές διέκοψαν μάθημα καθηγητή στο πανεπιστήμιο της Πίζας και τον έστειλαν στα επείγοντα - Δείτε βίντεο
76 ΣΧΟΛΙΑ
Φοιτητές, οι οποίοι τάσσονται υπέρ της αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους, διέκοψαν στο πανεπιστήμιο της Πίζας μάθημα καθηγητή της Σχολής Πολιτικών Επιστημών και προχώρησαν σε κατάληψη της αίθουσας.

Πρόκειται για μέλη αριστερών φοιτητικών οργανώσεων, τα οποία υπογράμμισαν ότι «ενώ προχωρούσαν σε κινητοποίηση για τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες στην πόλη της Γάζας, συνάντησαν έναν σιωνιστή καθηγητή, ο οποίος προσπάθησε, με κάθε τρόπο, να μην επιτρέψει στην αλληλέγγυα προς την Παλαιστίνη φωνή να μπει στην αίθουσά του».

«Για τον λόγο αυτό, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κατάληψη και να ακυρώσουμε το μάθημά του, ώστε να εξασφαλίσουμε τον χρόνο που η Παλαιστίνη χρειάζεται αυτή την στιγμή», πρόσθεσαν οι φοιτητές.

Ο καθηγητής προσπάθησε να αποτρέψει την κατάληψη της αίθουσας. Στη συνέχεια μετέβη, με μώλωπες, στο τμήμα επειγόντων περιστατικών νοσοκομείου, όπως και στην αστυνομία, όπου κατέθεσε μήνυση.



Η Ιταλίδα υπουργός αρμόδια για την τριτοβάθμια εκπαίδευση Άννα Μαρία Μπερνίνι με ανάρτησή της στο "Χ" υπογράμμισε πως, «όταν πλήττεται η ελεύθερη, ακαδημαϊκή διδασκαλία, πραγματοποιείται επίθεση κατά της καρδιάς της δημοκρατίας, την οποία πρέπει να υπερασπίσουμε όλοι, χωρίς κανέναν δισταγμό».

«Τα πανεπιστήμια δεν είναι μέρη όπου επιτρέπεται να διακόπτονται μαθήματα ή να γίνονται επιθέσεις κατά διδασκόντων. Τα όσα συνέβησαν στο πανεπιστήμιο της Πίζας είναι απαράδεκτα», πρόσθεσε η Μπερνίνι.

Την ίδια ώρα, ο πρύτανης του Πολυτεχνείου του Τορίνο Στέφανο Κορνιάτι ανακοίνωσε ότι διέκοψε την συνεργασία του θεσμού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, του οποίου προΐσταται, με τον Ισραηλινό «επισκέπτη λέκτορα» Πίνι Ζορέα.

Κλείσιμο
Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, κατά τη διάρκεια του μαθήματός του σε φοιτητές διδακτορικού, ο Ζορέα υπερασπίσθηκε τις Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις), τονίζοντας ότι «ο ίδιος υπηρέτησε στις δυνάμεις αυτές και είδε οτι πρόκειται για τον πιο καθαρό στρατό στον κόσμο».

Ο πρύτανης του Πολυτεχνείου του Τορίνο υπογράμμισε ότι «το πανεπιστήμιό του απορρίπτει τον πόλεμο και καταδικάζει με αποτροπιασμό την συνεχιζόμενη σφαγή των αμάχων στην Γαζα ενώ παράλληλα ζητά από την ιταλική κυβέρνηση και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της χώρας να καταβάλουν ουσιαστικές προσπάθειες για να μπορέσει να επιτευχθεί η ειρήνη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Φωτογραφία αρχείου

Ειδήσεις σήμερα:

Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη

Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη

«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
76 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει τον ελληνικό στίβο – Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και των Ολυμπιονικών Τεντόγλου & Καραλή

Με τη λάμψη του Μίλτου Τεντόγλου, τη δυναμική του Εμμανουήλ Καραλή και την ενωμένη εθνική ομάδα, η Ελλάδα δίνει το «παρών» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Στο πλευρό τους βρίσκεται η COSMOTE TELEKOM, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε βήμα τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης